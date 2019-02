Serviços tradicionais estão a cair a pique

Menos 700 milhões de cartas enviadas desde 2001, menos 17 milhões de visitas em sete anos e uma queda para metade do número de pagamentos de pensões por vale postal desde 2005. É esta a realidade do negócio tradicional dos Correios dos últimos anos, um cenário que promete aprofundar-se daqui para a frente, com a crescente e veloz digitalização da economia, não só no sector privado como, cada vez mais, nas próprias instituições do Estado.

De acordo com informação dos CTT, o ritmo da queda no correio distribuído acelerou nos últimos dois anos. Assim, se entre 2001 e 2014, ou seja, em 13 anos, a redução foi de 3,6%, o mercado caiu praticamente o mesmo (3,7%) nos dois anos que se seguiram, até 2016. Só em 2017, a queda do correio distribuído foi de 5,6% e, no ano passado, caiu mais 7,6%. Contas feitas, passou-se de 1,4 mil milhões de cartas distribuí­das em 2001 para metade, ou seja, 700 milhões de cartas no final de 2018.