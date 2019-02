Honda fecha fábrica e despede 3500

Depois dos rumores, esta semana chegou a confirmação oficial: a japonesa Honda vai fechar em 2021 a sua fábrica em Inglaterra, instalada no polo industrial de Swindon, no fim do ciclo de vida dos modelos aí produzidos (Civic e CR-V). Em causa estão 3500 empregos. Era difícil escolher um momento mais incómodo para anunciar “uma decisão tão devastadora”, como classificou Greg Clark, o ministro do Comércio e Estratégia Industrial do Governo de Theresa May.

A decisão do construtor nipónico é um novo revés para o Governo britânico e faz soar os alarmes na indústria automóvel que, pelas incertezas do ‘Brexit’, se move num ambiente de declínio e apreensão. Em 2018, a produção (1,52 milhões de unidades) registou um mínimo de cinco anos (caiu 9% face a 2017) e o investimento reduziu-se para metade, passando de 1,1 mil milhões de libras (€1,26 mil milhões) para 588 milhões (€672 milhões).

Segundo um estudo dos industriais britânicos, três em cada quatro empresas estão apreensivas com o ‘Brexit’, receando que uma saída sem acordo ameace a sua viabilidade.

Fechar para sobreviver

No caso da Honda, a marca deixou claro que o fator ‘Brexit’ está inocente, mas o porta-voz reconheceu “que os desafios e incertezas” gerados permanecem no horizonte. O construtor nipónico justificou a decisão por uma questão “de sobrevivência”, adaptando os produtos às exigências dos clientes.

O presidente-executivo, Takahiro Hachigo, invocou a “revisão do modelo de produção”, num contexto “de mudanças sem precedentes no mercado mundial do automóvel”. A “indústria automóvel está numa fase de viragem”. Mas a sede europeia da Honda permanecerá no Reino Unido.

Na unidade de Swindon, a marca fabrica mais de 100 mil Honda Civic por ano — 90% são exportados para a Europa e EUA.

Além da produção no Reino Unido, a Honda irá também reestruturar as operações na Turquia, que produz 38 mil unidades por ano. A empresa deixará de produzir o atual Civic Sedan em 2021, mas continuará com as operações comerciais no mercado turco.

Os casos Nissan e Ford

A indústria britânica treme. A decisão da Honda não é um ato isolado e pode ser replicada por outros fabricantes. Surge na série de más notícias fornecidas este ano pela Nissan, Ford e Jaguar Land Rover (JLR).

A Nissan abandonou os planos para produzir o modelo SUV X-Trail na base de Sunderland, optando pelo Japão. A fábrica de Sunderland é a maior do país (6700 empregados), responde por um terço da produção do Reino Unido. Este recuo já fora um golpe político porque a construtora aceitara em 2018 uma ajuda governamental de 61 milhões de libras (€69 milhões), no âmbito de um pacote mais vasto para reforçar a produção na unidade.

A Ford, apesar de ser líder no mercado local, avisou que poderá fechar as operações no Reino Unido por causa do ‘Brexit’. As contas do construtor apontam, num cenário de um ‘Brexit’ descontrolado, para perdas de €875 milhões devido a eventuais tarifas da União Europeia (UE) aos produtos do Reino Unido. A Ford avisa para “os efeitos catastróficos”, apelando ao Governo e ao Parlamento para cooperarem na busca de uma solução que preserve a competitividade da indústria no mercado europeu. E lida com um plano alternativo: transferir para países da UE os três centros fabris e de investigação instalados em solo britânico. A Ford anunciara no início do ano uma vaga de reorganização na Europa que destruirá cerca de 10% da força laboral de 54 mil elementos em 15 fábricas. No Reino Unido, o corte estimado é de mil empregos, de um universo de 13 mil.

As más notícias surgem até de símbolos da indústria britânica. A JLR, detida pela Tata, anunciou em janeiro o corte de 4500 empregos, uma redução focada nas áreas administrativa e de gestão. A redução das exportações para a China devido à queda (46%) das vendas da categoria em que os seus modelos se inserem é a principal causa do declínio da JLR. O construtor já abatera mil empregos em Solihull, onde nascem os modelos Land Rover Discovery e Range Rover.

Indústria vital

A indústria automóvel é vital para a economia do Reino Unido, gera uma receita de 82 mil milhões de libras (€94,3 mil milhões), emprega diretamente 186 mil pessoas e tem um peso de 12% nas exportações do país. Mais de 30 fabricantes montam mais de 70 modelos, apoiados por 2500 fornecedores. Das 1,52 milhões de unidades produzidas, 82% seguem para o exterior. O mercado da UE representa uma quota de 53% do total exportado, a que se somam 15% para países com acordos de comércio preferenciais com a UE.

EUA (18%) e China (6%) seguem-se na lista. Em 2018, todos os mercados estiveram em queda, incluindo o mercado interno que caiu 21%. Na China, a perda foi de 25%.

A produção de motores permaneceu em 2018 em níveis elevados, mantendo o resultado do ano anterior, com 2,71 milhões de motores.