Comprar casa sem sair do telemóvel? Sim, é possível

Quer comprar casa? Vá ao telemóvel. A frase, inspirada no velho anúncio de um banco português, ajuda a explicar o conceito da nova aplicação que a Itscredit acaba de apresentar em Londres, na edição europeia da Finovate, uma das principais feiras europeias de tecnologia financeira.

“O que fizemos foi simular em palco, no momento, o pedido de aprovação de crédito para a compra de uma casa em Londres. Tivemos sete minutos para a apresentação e foi o suficiente para mostrarmos que é possível tornar todo este processo 100% digital de forma segura e eficaz”, diz ao Expresso João Lima Pinto, presidente executivo da Itscredit.