Como ter uma casa para a vida sem ter de a comprar?

Uma semana depois da aprovação em Conselho de Ministros do diploma que ficou conhecido por DHD — Direito Real de Habitação Duradoura, são ainda muitas as dúvidas sobre esta nova ‘ferramenta’ imobiliária que se situa algures entre a figura do tradicional arrendamento e o contrato de compra e venda de casa. O Expresso teve acesso ao articulado do diploma e dá-lhe agora a conhecer, em primeira mão, muitos dos pormenores que não tinham sido revelados na semana passada.

Que contratos são estes?

São contratos que conferem um direito real aos moradores de residirem numa casa durante a vida inteira, desde que cumpram as condições estabelecidas em termos de caução, prestação mensal, impostos e conservação do imóvel.