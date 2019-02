Afinal eles querem um emprego para a vida

As empresas passaram as últimas duas décadas a preparar-se para atrair, reter uma geração de profissionais com uma visão de carreira disruptiva em relação às anteriores, os millennials. Profissionais que provaram que o mundo é um espaço de múltiplas oportunidades, dispostos a arriscar, ambiciosos, focados na carreira, adeptos da flexibilidade e sedentos de experiência. Anos de investigação e teorias de gestão que podem cair por terra. Há uma nova geração de profissionais a entrar no mercado de trabalho, os pós-millennials ou geração Z. Uma geração que cresceu com a crise, que é cautelosa na gestão da sua carreira e que marca uma rutura com a geração anterior. Esta é a geração que pode fazer regressar o culto do emprego para a vida.

Os primeiros estudos sobre os pós-millennials (nascidos entre 1997 e 2012), realizados quando os pioneiros desta geração ainda estavam na universidade, chegaram a apontar para um posicionamento face ao emprego em linha com o dos millennials. A entrada dos primeiros Z nas empresas provou que as previsões estavam afinal erradas. Um estudo da Associação Americana de Consultores Certificados (ACCA) defende que no que toca ao emprego esta geração quer “segurança, planos de carreira e um escritório físico para trabalhar”. Por outras palavras, enquanto os millennials estavam formatados para mudar de emprego a cada dois anos, os profissionais da geração Z permanecerão na mesma empresa toda a vida, desde que esta garanta um processo atrativo de progressão e formação e um ambiente de trabalho inclusivo.

Parece estranho vindo de uma geração que é a primeira nativa digital, que já nasceu na era da internet e não vive sem tecnologia, mas são várias as estatísticas a apontar nesta direção. Consultoras como a Accenture e a EY têm procurado analisar as ambições de carreira dos profissionais que estão agora a chegar às suas equipas. Das suas análises conclui-se que esta é uma geração que atribui grande relevância ao potencial de valorização e progressão que tem na empresa. Se a empresa apostar neles, a relação será duradoura porque preferem vínculos estáveis a rotações aceleradas na carreira. Os dados compilados pela plataforma de recrutamento Glassdoor apontam na mesma direção e ajudam a traçar o perfil desta geração e o seu posicionamento na carreira (ver caixa). E há aspetos curiosos como o facto de passarem mais de dez horas por dia online, mas não dispensarem o contacto humano em contextos profissionais.

Mas o que justifica esta mudança de paradigma? Para os especialistas ouvidos pelo Expresso a justificação é simples. Enquanto os millennials cresceram em tempos de prosperidade e oportunidades, “os Z são a geração que cresceu durante a recessão global, que viu os pais perderem o emprego, que viveu momentos de grande instabilidade e insegurança. Por isso, valorizam muito a estabilidade profissional e a segurança financeira”, explica Paula Baptista, diretora-geral da consultora de recrutamento Hays.

Profissionais mais leais?

A especialista reconhece que ainda é cedo para traçar cenários mais realistas sobre esta matéria, mas admite que “a nova geração de profissionais que agora está a entrar no mercado, pode marcar um regresso à lógica de emprego para a vida”. Paula Baptista chama contudo a atenção para o facto de estas relações de longo prazo com as empresas não poderem ser entendidas como um sinal de conformismo ou acomodação por parte desta geração. “Enquanto com os millennials a perspetiva era para que mudassem 15 vezes de emprego ao longo da vida, os Z mudarão no máximo cinco, mas a sua relação de longo prazo com a empresa não significa ficar a vida toda na mesma função, nem estagnar profissionalmente”, explica.

Pedro Borges Caroço, diretor executivo (executive manager) da Michael Page, corrobora acrescentando que para reter esta geração e aproveitar o seu potencial as empresas terão, mais do que nunca, de definir políticas de desenvolvimento muito atrativas, com grande foco na progressão e na formação permanente. E se é verdade que esta mudança de paradigma coloca as empresas perante a necessidade de redefinir as suas políticas de gestão e de compatibilizar diferentes gerações, com diferentes aspirações de carreira dentro da organização, não é menos verdade que num contexto de escassez de talento ter uma geração de profissionais disponível para assumir compromissos profissionais duradouros, é oportunidade que nenhuma empresa quererá desperdiçar. Até porque, defende o especialista da Michael Page, “era incomportável para as empresas que a próxima geração de profissionais tivesse o mesmo nível de inconstância que os millennials”. Pedro Borges Caroço recorda que nos últimos anos as empresas fizeram grandes esforços para se adaptar a uma geração muito inconstante, com grande necessidade de mudança e flexibilidade que, “em muitos casos não perdura nos projetos tempo suficiente para saber se teria mais a aprender ou não”. O especialista da Hays defende que, a confirmar-se esta mudança de paradigma, “as empresas ganharão muito em matéria de estabilidade das suas políticas de gestão”.