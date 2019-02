Regulador espanhol suspende negociação da Abanca e Liberbank

Decisão foi tomada depois de o diário económico espanhol Expansión ter publicado que existe um suposto interesse do Abanca em lançar uma Oferta Pública de Aquisição sobre o Liberbank

O supervisor do mercado de valores espanhol decidiu esta sexta-feira suspender de forma cautelar a negociação das ações do Abanca e do Liberbank "por haver circunstâncias que podem perturbar" a operação normal.

A Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola não revela até quando é que se realiza esta suspensão.

A decisão foi tomada depois de o diário económico espanhol Expansión ter publicado que existe um suposto interesse do Abanca em lançar uma Oferta Pública de Aquisição sobre o Liberbank, uma notícia que não foi ainda confirmada.

O Liberbank comunicou hoje à CNMV que "até à data" não recebeu qualquer oferta de compra por parte do Abanca.

O banco Abanca está presente em Portugal, nomeadamente depois de ter comprado em 2018 a unidade de banca de retalho em Portugal do Deutsche Bank.

O banco espanhol também comprou no ano passado a operação da filial em Espanha da Caixa Geral de Depósitos, o Banco Caixa Geral, por 364 milhões de euros.