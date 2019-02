Quanto estaria disposto a pagar pelo Gmail, o Youtube e outros serviços da Google? 1400 euros por ano, conclui um estudo

Embora os serviços disponibilizados pela Google sejam gratuitos, cada utilizador português estaria disposto a pagar 1400 euros por ano para usufruir dos serviços gratuitos da tecnológica norte-americana. Especialmente do motor de busca Google Search.

O Google Search é, de acordo com um estudo pedido pela multinacional à consultora BCG apresentado esta sexta-feira, “o site mais visitado do mundo desde 2011”, e o serviço mais valorizado, com cada utilizador português a mostrar-se, em média, disposto a pagar 660 euros anuais pela sua utilização (aquilo que no relatório é referido como excedente do consumidor).

Utilizado em Portugal por 98% de utilizadores entre a população adulta portuguesa (ou seja, 6,4 milhões de pessoas), o Google Search ajuda-as a processar mais de 40 mil pesquisas por segundo, conclui o relatório.

A este segue-se - em número de utilizadores - o sistema de navegação Google Maps, que disponibiliza mais de 64 milhões de quilómetros de estrada e é utilizado por 6,1 milhões de portugueses. O Gmail é utilizado em Portugal por 5,2 milhões de pessoas, o Youtube, o Google Play e o sistema operativo Android por 5 milhões e o Chrome, que é o browser “mais utilizado em Portugal”, por 3,1 milhões.

No que diz respeito ao excedente do consumidor, e depois do Search, o estudo destaca o Gmail (em relação ao qual os utilizadores portugueses estariam dispostos a pagar 415 euros anuais por ano), o Android (370 euros) e o YouTube (192 euros).

€5,7 por cada euro investido em publicidade

O estudo conclui ainda que o impacto total gerado pela Google através da pesquisa e produtos de publicidade (Google Ads) ascende a 2.530 milhões de euros.

Destes, 1.850 milhões de euros resultam de receitas de pesquisa orgânica, 530 milhões de euros vêm da publicidade Search (no motor de busca), 150 milhões de euros de publicidade Display (banners em sites de terceiros) e 30 milhões de euros são pagos aos sites em que os anúncios Display surgem.

“Em Portugal, por casa um euro investido, uma empresa recebe 5,7 euros em vendas adicionais”, garantem os autores do estudo. “A publicidade Search é um veículo altamente atrativo para as empresas, estimando-se que gere uma média de 6,7 euros de vendas por cada euro investido no canal.”

Já “o volume de tráfego oriundo da pesquisa orgânica é cinco vezes superior ao de resultados patrocinados”, mas “a sua qualidade comercial é de valor mais reduzido”, com o impacto da pesquisa orgânica nas receitas da empresa a ser 3,5 vezes superior ao do Search.

Estudo omite impactos diretos da multinacional

A tecnológica que, nos útlimos tempos, tem sido alvo de várias polémicas (como a fuga aos impostos através do recurso a paraísos fiscais, as disputas com os produtores de conteúdos por causa dos direitos de autor na internet e as multas da Comissão Europeia por práticas anticoncorrenciais, entre outras) pediu ainda à BCG para analisar o seu impacto económico em Portugal.

Mas pouco se fala nos investimentos e negócios diretos da multinacional norte-americana no país (exceto no caso de projetos filantrópicos na área dos media ou programação), nomeadamente na criação de emprego no centro de operações internacional que a tecnológica tem em Oeiras.

O relatório prefere, assim, focar-se num impacto potencial e mais difícil de medir: segundo a BCG, os serviços e produtos da Google gera no tecido empresarial português 2,5 mil milhões de euros em receitas, especialmente por estimular as vendas digitais ou viabilizadas digitalmente das empresas portuguesas.