Parlamento chumba propostas da Esquerda para a nacionalização dos CTT

As propostas do PCP, Bloco de Esquerda e PEV para o retorno ao Estado dos CTT foram esta sexta-feira rejeitadas na Assembleia da República pelo PS, CDS e PSD. O PAN absteve-se.

O resultado destas votações já era expectável tendo em conta as posições tornadas públicas pelo PSD, CDS e PS. Os dois primeiros eram Governo quando foi decidida a privatização integral do capital dos CTT. Já o PS, que tem acusado o anterior executivo de ter ido longe demais, disse de sua justiça na quinta-feira, pela voz do vice-presidente da bancada socialista, João Paulo Correia.

“O Bloco de Esquerda defende a reversão do serviço postal universal, o que significaria que o Estado resgataria a concessão (...). Caberia ao Estado encontrar uma empresa alternativa. Ora, essa estrutura não existe no país, nem há tempo no curto e médio prazo para a constituir.” Quanto a nacionalizar os CTT, tal “obrigaria a um esforço orçamental na ordem dos mil milhões de euros”, o que nesta altura, “não está ao alcance do país”, disse o deputado.

O Bloco de Esquerda propunha a nacionalização dos CTT, o PEV a reversão da privatização e o PCP a recuperação do controlo público, deixando ao critério do Governo a forma de a concretizar.

Apesar da divergência quanto ao destino a dar ao capital dos CTT, os vários partidos têm convergidos nas críticas aos fechos de estações dos Correios e à deterioração do serviço prestado nos postos que foram subcontratados a terceiros.