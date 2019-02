Meo perde segundo processo milionário contra o Fisco

Há um mês, a Meo sofreu uma pesada derrota num processo contra o Fisco, tendo sido obrigada a devolver 7,4 milhões de euros. Esta semana, sofreu um segundo revés, no valor de 1,97 milhões de euros.

Ambos os contenciosos foram decididos no CAAD (centro de arbitragem administrativa) e ambos respeitam ao mesmo problema, embora relativo a anos diferentes: se há ou não lugar ao pagamento de IVA quando os clientes rompem o período de fidelização e são chamados a pagar uma indemnização à empresa.

A Meo entende que não, e, ao longo dos anos, não cobrou IVA sobre estas indemnizações. Mas o Fisco, em sede de inspeção, teve opinião diferente e avançou com liquidações adicionais. Para já foram julgados os anos de 2012 e de 2013, havendo mais exercícios onde o problema se coloca.

No primeiro processo já noticiado pelo Expresso estavam em causa 7,4 milhões de euros e houve unanimidade entre os árbitros que julgaram o caso. Neste segundo processo, contudo, um dos árbitros votou vencido e apresentou uma declaração de voto.

As sentenças do CAAD foram precedidas de um pedido de esclarecimento ao Tribunal de Justiça da União Europeia, uma autoridade máxima na interpretação da diretiva do IVA, o que limita a margem aos juízes e árbitros portugueses para se desviarem desta posição – embora este cenário não seja impossível.

Caso venha a haver acórdãos diferentes, a divergência poderá vir a ser esgrimida pelo Supremo Tribunal Administrativo, já que uma alteração recente ao Regime Jurídico da Arbitragem veio prever a oposição de julgados entre decisões arbitrais.