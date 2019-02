Global Media à espera da banca para voltar a despedir

Racionalização no grupo do Diário de Notícias e Jornal de Notícias pode levar ao corte de mais de 100 empregos

A administração da Global Media Group, dona do Diário de Notícias (DN), Jornal de Notícias (JN), TSF e O Jogo, está a negociar com a banca um plano de emagrecimento que poderá conduzir ao corte de mais de 100 empregos, a maioria dos quais jornalistas. O cenário extremo aponta para uma redução que pode chegar às 200 rescisões e uma boa parte de colaboradores.

Contactado pelo Expresso, o grupo responde que “não comenta assuntos internos”. Mas o Expresso apurou junto de fontes do grupo que o plano estratégico em avaliação pela banca e acionistas envolverá uma severa racionalização de custos para inverter uma exploração deficitária.

No biénio 2016/17 o grupo acumulou perdas de 9 milhões de euros. O exercício de 2018 terá gerado perdas mais pesadas, apesar do desempenho favorável do JN. As direções do JN e de O Jogo ter-se-ão manifestado indisponíveis para proceder a despedimentos. A racionalização terá um forte impacto na frente laboral.

Avenças e colaborações serão igualmente revistas. BCP e Novo Banco surgem na dupla função de credores e acionistas, com 10,5% do capital cada um. A dívida bancária ronda os 30 milhões.

Capital de Macau

Há cinco anos, o grupo combinou rescisões amigáveis com um despedimento coletivo para cortar 150 empregos, procedendo dois anos depois a uma reorganização acionista que conduziu à entrada do empresário macaense Kevin Ho (30%).

Aplicou na altura 15 milhões de euros, mas o dinheiro injetado gastou-se depressa. A edição em papel do DN continua com vendas muito baixas, longe das expectativas iniciais da administração.

O empresário macaense, sobrinho do antigo chefe do Executivo de Macau, Edmund Ho, ficou, entretanto dono do edifício-sede do JN.

Obras para acolher JN

O diário do Porto está em processo de mudança até ao fim do ano e para isso precisa de obras de adaptação do novo edifício, uma antiga garagem, avaliadas em dois milhões de euros.

Para isso precisa que a banca forneça dinheiro fresco. As rescisões dependem, igualmente, de financiamento por parte de BCP e Novo Banco.

A reorganização da Global Media é um movimento que decorre da nova realidade da Controlinveste, a holding do empresário Joaquim Oliveira, que declarou falência e segue para liquidação.

A reorganização poderá acolher uma nova recomposição acionista do grupo de media. Oliveira, após reduções sucessivas, permanece com uma posição de 19%. Na estrutura acionista surge ainda José Pedro Soeiro, um ex-partner da Deloitte que evoluiu para investidor financeiro e se reparte entre Lisboa e Londres. A pista que o levou a substituir António Mosquito e Luís Montez na estrutura acionista estará na ligação ao banqueiro angolano Carlos Silva, aquando da passagem por Angola como presidente executivo da Sociedade Baía de Luanda, um projeto ligado à Sonangol, Banco Privado Atlântico e BCP.