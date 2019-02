Espanha recua na proibição de carros a diesel

Em novembro do ano passado o governo espanhol quis impor a data de 2040 para o fim dos carros a combustão. Ontem foi obrigado a dar o dito por não dito, porque a Comissão Europeia não autorizou

A ministra espanhola da Transição Ecológica, Teresa Ribera, disse ontem que a venda de veículos de combustão (a diesel e a gasolina) não será proibida a partir de 2040, ao contrário do que chegou a ser anunciado pelo governo em final do ano passado. A Comissão Europeia travou essa iniciativa.

De acordo com o jornal El Economista, o governo espanhol corrige, assim, a trajetória, em matéria de descarbonização da mobilidade, e acata os conselhos de Bruxelas. É que, segundo o Comissário da Ação Climática e Energia, Miguel Arias Cañete, as metas passarão mais por incentivar a mobilidade elétrica do que a proibição dos carros a combustão.

O mesmo responsável recorda ainda que, para que um país membro da União Europeia possa optar por uma decisão no sentido da proibição necessitaria de autorização da Comissão, o que não sucedeu, no caso de Espanha.

Aliás, logo em novembro do ano passado – quando o governo espanhol manifestou intenção de proibir os carros a combustão, o comissário Miguel Arias Cañete avisou que essa lei poderia desrespeitar os princípios de unidade de mercado e neutralidade tecnológica.

De acordo com os cálculos da Comissão Europeia para 2030, a Espanha precisará de 312.000 pontos de recarga elétrica para cerca de 373.000 carros elétricos, a que se juntarão mais de 2,7 milhões de veículos híbridos plug-in.