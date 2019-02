Depois de 12 semanas a cair, combustíveis já levam oito semanas de subida: o que explica este carrossel?

O preço de venda ao público do gasóleo deverá subir segunda-feira cerca de 2 cêntimos por litro, enquanto o da gasolina deve aumentar 2,5 cêntimos por litro, de acordo com duas fontes do sector petrolífero ouvidas pelo Expresso. Será a oitava semana consecutiva de subida dos combustíveis rodoviários, depois de outras 12 semanas seguidas de descida dos preços.

Assim, na segunda-feira o preço médio da gasolina 95 deverá subir para 1,43 euros por litro, enquanto o do gasóleo passará 1,36 euros. Serão preços ao nível dos que se verificavam no final de novembro e início de dezembro. Mas ainda aquém do pico de outubro, em que a gasolina custava na bomba 1,60 euros por litro e o gasóleo 1,43 euros por litro.

Em todo o caso, esta série de oito semanas de preços a subir aproxima-se do fenómeno ocorrido entre março e maio do ano passado, que chegou a ter 11 semanas consecutivas de subida (e que foi uma das razões para um braço de ferro entre as empresas de transporte e o Governo).

Há cerca de três meses que a cotação do petróleo segue uma tendência de alta, confirmada esta semana com novo aumento, que analistas consultados pela Bloomberg atribuem a um crescimento dos stocks nos Estados Unidos da América aquém do que era perspetivado pelo mercado. Mas haverá outras justificações plausíveis para a recente tendência de subida?

O secretário-geral da Apetro - Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, António Comprido, reconhece que "é complicado" explicar os movimentos de subida e descida, notando que "nada disto resulta de um desequilíbrio entre oferta e procura", como acontecia há cerca de dois anos. Hoje o mercado mundial tem uma relação relativamente equilibrada, sem dados que sustentem um receio de que a produção global de petróleo não chegue para cobrir a procura.

Assim, acredita António Comprido, a recente subida dos combustíveis "é uma correção" e "vem na sequência de uma acentuada descida nos últimos três meses do ano passado", numa volatilidade que é "característica" do mercado petrolífero. "Isto é basicamente resultado das expectativas e movimentos do mercado financeiro", aponta o secretário-geral da Apetro.

António Comprido admite que continua a haver fenómenos geoestratégicos com influência substancial no sobe e desce das cotações, entre os quais a crise da Venezuela, as tensões com o Irão e a incerteza em torno da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos da América.

Um mercado ainda volátil, mas menos volátil

Pedro Oliveira, presidente executivo da BP Portugal, considera que não há nenhum evento em particular a justificar a recente subida, nem a anterior descida das cotações, sendo este movimento reflexo da dinâmica entre oferta e procura no mercado petrolífero global. Mas o gestor aponta uma tendência que, na sua opinião, é mais relevante: "Há uma menor volatilidade do preço".

O líder da BP Portugal observa que a cotação do crude tem andado há já algum tempo na faixa dos 50 a 70 dólares por barril, registando variações mais suaves do que acontecia no passado.

António Comprido, da Apetro, tem a mesma leitura. "Os 50 a 75 dólares por barril são uma faixa que é provável que se mantenha. Não é expectável que haja uma queda acentuada para os 20 dólares nem uma subida para 140 dólares por barril", comenta.

E porquê? Ambos os especialistas ouvidos pelo Expresso indicam que o apertar da banda de variações da cotação do petróleo se deve ao crescimento da produção norte-americana de petróleo de xisto, assente num grande número de poços de produção que, por terem individualmente volumes de produção menores que os das plataformas petrolíferas offshore, podem mais facilmente parar e arrancar a produção, respondendo mais rápido às variações de preço.

O petróleo de xisto (ou "shale oil") funciona assim como amortecedor das tendências de subida ou descida da cotação do petróleo, num mercado onde a própria OPEP - Organização dos Países Exportadores de Petróleo tem vindo a perder influência.

Os preços continuarão a subir?

António Comprido escusa-se a vaticinar se a subida dos combustíveis das últimas oito semanas continuará nas semanas que aí vêm. "Não tenho uma bola de cristal", comenta.

Também Pedro Oliveira assume não conseguir projetar a evolução dos preços nas próximas semanas. "Olhar para este mercado à semana é muito difícil. E quem souber não diz. Ou compra ou vende", acrescenta o gestor da BP Portugal.

Atualmente as gasolineiras em Portugal atualizam os seus preços à segunda-feira, em função da cotação média internacional dos produtos refinados na semana anterior. Na determinação semanal do preço de venda ao público em Portugal entra ainda em linha de conta a evolução cambial euro/dólar.