Crédito fácil? Cuidado com as fraudes e os juros de 300%, avisa o Banco de Portugal

Banco de Portugal alerta para "situações ardilosas" de concessão de crédito fácil que pode conduzir a perdas ruinosas para quem as subscreve. Em causa, podem estar crimes de "usura, burla, fraude fiscal, ameaça e extorsão"

Crédito fácil? Quando a facilidade é grande, o consumidor deve desconfiar, eis a mensagem do Banco de Portugal (BdP) face a "situações ardilosas" de que tem conhecimento e que resultam lesivas para incautos desesperados que a elas recorrem. Os juros podem superar os 300% ao ano.

Num comunicado publicado esta sexta-feira, o BdP faz uma viagem minuciosa ao perigoso mundo do crédito fácil. O BdP denuncia casos em que sociedades ou pessoas singulares oferecem "concessão fácil de crédito" exigindo, como contrapartida, a "entrega de cheques pré-datados ou a propriedade de bens imóveis ou automóveis". E explica o modo como operam os falsos profetas.

Estas propostas configuram "tentativas de obtenção de um benefício ilegítimo por entidades não autorizadas a conceder crédito" e que se aproveitam da situação de desespero dos clientes. Estes podem ter de suportar taxas de juros de 300% ao ano, correndo o risco e ficarem sem casas ou outros bens por um preço bem inferior ao seu valor de mercado.

Segundo o BdP, a atuação destes financiadores é um concentrado de crimes. As práticas constituem ilícitos contraordenacionais e criminais, podendo estar em causa "crimes de usura, burla, fraude fiscal, ameaça e extorsão".

Como atua o mercado paralelo do crédito

O crédito discreto e "sem formalidades" pode constituir música para ouvidos para quem não consegue financiar-se junto do sistema financeiro. Mas, tal música é um disco riscado.

Na sua apreciação ao modo de operar dos promitentes financiadores, o supervisor tipificou um rol de comportamentos habituais: Os contactos com os clientes são feitos através da publicitação na internet, redes sociais ou anúncios de jornal, de ofertas de concessão de crédito a pessoas que necessitam com urgência de “liquidez”.

Por vezes, as ofertas de crédito não são feitas diretamente por quem o concede o empréstimo, surgindo pelo meio uma entidade que, após prometer buscar soluções à medida junto do sistema bancário, informa o cliente tal é impossível devido à sua taxa de endividamento e apresenta uma proposta alternativa de financiamento "junto de particulares”.

Esta alternativa, adverte o BdP, é apresentada como "uma proposta séria, simples e dentro dos parâmetros da legalidade" assumindo muitas vezes o intermediário a preparação da documentação necessária à concretização do negócio e a sua condução".

Podem levar a casa

No caso da concessão de crédito por contrapartida de imóveis, "é prometida liquidez imediata", desde que o cliente transmita a propriedade da casa para a sociedade que vai conceder o crédito – em ato presencial de escritura pública ou após a emissão de uma procuração que dispense a sua presença.

É dito ao cliente que poderá continuar a habitar a casa (por exemplo, como arrendatário) e manter a opção de recompra, após o pagamento do financiamento concedido e juros, no prazo previsto. Esta opção de recompra consta, muitas vezes, no contrato de arrendamento entretanto celebrado, ou em contrato promessa de compra e venda. Em caso de incumprimento das prestações mensais a que o cliente se obriga, a opção de recompra extingue-se e o cliente não tem direito a recuperar ou a utilizar o imóvel.

Cheques pré-datados

Na concessão de crédito por troca de cheques, os clientes são informados de que as operações se destinam a pessoas que necessitam de resolver "problemas de liquidez urgente". Os cheques são passados com datas futuras, com a promessa de que só podem ser levantados nas respetivas datas de pagamento.

Ma, na maioria das vezes, avisa o BdP, os financiadores "procedem ao levantamento, em bloco, dos cheques, antes da data prevista". Se a conta não tiver dinheiro suficiente, o cliente fica em "situação de incumprimento perante o banco e fica na obrigação de pagar comissões associadas ao saldo a descoberto".

Confissão de dívida e métodos agressivos

O BdP acrescenta que na maioria dos casos, estas operações de créditos envolvem a subscrição de "uma confissão de dívida", cujo valor incorpora "não só o valor do capital mutuado, mas também o montante de juros a ser pago em cada operação deste tipo". O resultado é que o cliente nunca recebe a totalidade do valor inscrito na confissão de dívida e tem dificuldades em entender qual a taxa de juro aplicável ao crédito que solicitou.

Segundo o BdP, "eventuais incumprimentos, mesmo que pontuais" levam muitas vezes a que o financiador "utilize métodos agressivos de cobrança de dívidas". O facto do concedente não ter, em geral, "um estabelecimento fixo ou mesmo que o tenha, estar em permanente rotatividade de espaços torna extremamente difícil o contacto pelos clientes".

As taxas de juro cobradas "chegam a ultrapassar 70%" por um curto período de tempo e, em termos aniais, "chegam a ultrapassar 300%". E podem levar à aquisição definitiva da propriedade dos bens móveis e imóveis, "por um valor bastante inferior ao seu valor de mercado".

Além das perdas irrecuperáveis, as pessoas que recorrem a estes serviços "poderão ver-se privadas dos bens que deram como contrapartida do financiamento obtido". No caso de cheques pré-datados, poderão ver-se obrigadas a negociar com o banco acordos de pagamento para fazer face aos adiantamentos realizados.

Que cuidados se deve ter? O comunicado lembra que o recurso ao crédito só deve ser feito junto de bancos ou sociedades financeiras habilitadas para o efeito. Antes da subscrição de um empréstimo ou da entrega de bens ou cheques pré-datados no âmbito de contratos de financiamento, os visados "deverão verificar, cuidadosamente, a legitimidade das entidades financiadoras, nomeadamente, mediante consulta prévia, no site do BdP.