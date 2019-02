Bolsa. BCP sobe 1,5%, após resultados

Com os dividendos do BCP, Fosun encaixa 8,1 milhões de euros e a Sonangol 5,8 milhões

Na primeira sessão depois de anunciar os lucros mais elevados em 11 anos (301 milhões de euros) e o pagamento de um dividendo simbólico, o BCP segue esta sexta-feira a valorizar 1,5%. Na abertura da sessão, o BCP transaciona a 23,7 cêntimos.

Nos últimos 12 meses, a cotação variou num intervalo entre os 31,8 cêntimos e os 21,5 cêntimos. Ou seja, o valor em bolsa está perto do limite inferior do intervalo. É das ações com um desempenho mais fraco em 2019 (3%) - o PSI 20 valoriza 8,5%.

Fosun e Sonangol encaixam

O lucro ontem anunciado ficou no limiar inferior do intervalo com que os analistas lidavam, balizado pelos valores de 299 milhões e 359 milhões.

A cifra de 301 milhões traduz uma subida de 61% face a 2017. Para encontrar um exercício com lucro superior a 2018 é preciso recuar a 2007, ano em que o banco registou um lucro de 514 milhões. A onda azul manteve-se até 2010, mas nos quatro exercícios seguintes acumulou perdas colossais que somaram 3 mil milhões.

Nos dividendos, a proposta da administração permite quebrar um jejum de quase 10 anos. São 30 milhões (10% dos resultados) que ficam reservados para remunerar os acionistas.

É um dividendo simbólico de 0,2 cêntimos por ação. Ainda assim, um encaixe não negligenciável para os dois principais acionistas. A chinesa Fosun recebe 8,1 milhões e angolana Sonangol 5,8 milhões.

CTT afundam

Quem continua a sofrer com os resultados são os CTT. Na sessão de ontem perdeu 7,6%, depois do anúncio de uma redução de 28% nos lucros (19,6 milhões de euros) e um severo corte no dividendo de 38 para 10 cêntimos por ação.

Numa só sessão, destruiu os ganhos do ano e tornando-se na única carta do PSI 20 e registar perdas em 2019 (-2,3%).

Esta sexta-feira, o ambiente permanece toldado. A empresa volta a registar perdas, de pequena dimensão. Desvaloriza 0,6%, negociando a 2,86 euros.