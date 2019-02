BCP contrata gestor da casa e com experiência internacional para chefia do ActivoBank

A Polónia ocupa grande parte do seu curriculum. No início de carreira, foi Macau que concentrou a sua atividade. Ricardo de Campos, 54 anos, é o novo presidente do ActivoBank. O Banco Comercial Português decidiu-se por um profissional da casa para a liderança do seu banco digital, que tem a expansão internacional como objetivo para os próximos anos.

Ricardo Campos, ainda estudava Gestão no Instituto de Novas Profissões, quando entrou para o banco privado fundado por Jorge Jardim Gonçalves. Começou na sala de negociação. Aí ficou nos primeiros anos de trabalho.

Seguiu-se Macau, primeiro com a sucursal do BCP, depois com o Banco Comercial de Macau, comprado ao Banco Português do Atlântico: foi aí que Ricardo Campos esteve entre 1994 e 2001, centrando-se na área de banca privada e de grandes clientes institucionais. Daí, partiu para a Polónia, onde o banco privado detém o Bank Millennium, também com responsabilidades na banca privada, e posteriormente na banca digital.

De 2016 a 2018, Ricardo Campos esteve à frente da Millennium Goodie, uma plataforma digital para compras, que junta promoções, vendas e vouchers, que pertence ao polaco Bank Millennium.

Polónia e Macau são mercados importantes para o Grupo BCP que, em maio de 2018, ainda antes da chegada de Miguel Maya à liderança executiva do banco português, chamou Ricardo Campos para administrador executivo do ActivoBank. Menos de um ano depois, chega à liderança executiva: Dulce Mota deixou o cargo de CEO para ir para o Banco Montepio. E Miguel Maya anunciou, esta quinta-feira, 22 de fevereiro, que Ricardo Campos é o seu sucessor.

O BCP optou por um profissional formado no banco com experiência internacional para a nova etapa definida para o futuro do ActivoBank, que visa as possibilidades de expansão internacional. “Nos próximos meses, teremos oportunidade de avaliar caminhos adjacentes, como a internacionalização do ActivoBank através de um modelo eficiente e de reduzido consumo de capital”, assinala o plano estratégico para 2021 desenhado pela gestão de Maya.

Macau é um dos mercados onde o BCP quer crescer, sendo que o maior acionista da instituição financeira é a chinesa Fosun. Também na Polónia o banco está em crescimento, com a compra do Eurobank.

O BCP apresentou os resultados de 2018 na quinta-feira, alcançando lucros de 301 milhões de euros, montante suficiente para que a gestão propusesse a distribuição de 10% do montante, 30 milhões, em dividendos. Também será proposta uma compensação aos trabalhadores correspondente ao valor que foi cortado nos anos da reestruturação (2014 a 2017). A decisão final sobre os dividendos e a compensação aos funcionários (em moldes não revelados) será tomada em assembleia-geral de acionistas agendada para maio.