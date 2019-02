Attentive capta €1,1 milhões de financiamento. Indico Capital e luxemburguesa Magrove lideram operação

A Attentive, startup portuguesa sedeada em Braga que integrou o programa de aceleração da Techstars nos EUA, fechou uma ronda de financiamento semente (seed )no montante de 1,1 milhões de euros co-liderada pela Indico Capital Partners e pela Mangrove Capital Partners. Este é o primeiro investimento em Portugal da venture capital do Luxemburgo e permitirá à tecnológica portuguesa dar continuidade ao desenvolvimento do seu software.

De resto, a startup tecnológica lança hoje uma nova versão do software que desenvolveu e que permite aumentar a produtividade das equipas de vendas. "A solução ajuda as equipas de gestão comercial a acompanhar o fluxo de vendas e guia de forma pró-ativa os gestores no sentido de uma alocação eficiente de recursos e de concretização dos negócios em carteira", explica Daniel Araújo, co-fundador e CEO da Attentive.

A nova aplicação da Attentive funciona com a plataforma Slack e com o email e permite que as equipas de vendas podem atualizar os seus CRMs (softwares de vendas) de forma mais rápida e sem terem de aceder à plataforma.

Daniel Araújo, co-fundador e CEO da Attentive, explica que “durante o tempo em que estive na Google em Londres descobri que um dos problemas mais comuns das equipas de vendas é que um terço do seu tempo é perdido em tarefas administrativas".O futuro das vendas, defende o CEO, "reside numa abordagem cada vez mais humana e personalizada nas relações de negócios, o que exige tempo e dedicação. A tecnologia deve ter como objetivo permitir uma gestão do tempo mais eficiente, que é precisamente o que a Attentive ajuda as equipas de vendas a atingir”.

Stephan Morais, managing general partner da Indico Capital Partners, está otimista relativamente a este projeto. “As vendas e o tratamento desses dados nas empresas são cruciais no mundo tecnológico atual para se ser competitivo. A Attentive é um software inteligente que otimiza estas necessidades e está a entrar no mercado no momento certo. Além disso, a equipa tem a resiliência, capacidade técnica e a rede global para levar a empresa para o próximo nível”, explica.

O assistente de vendas pró-ativo da Attentive está disponível na aplicação da Slack e espera que o seu portfólio de clientes cresça exponencialmente durante os próximos meses. A startup portuguesa está a recrutar para as áreas de desenvolvimento de software, marketing e vendas.

Yannick Oswald, investidor na Mangrove, salienta que “ao automatizar a entrada de dados de vendas para as equipas via inteligência artificial, a Attentive compila milhões de ações de vendas que vão para além de meros registos de dados e pode orientar os utilizadores para comportamentos que resultem num aumento das vendas. O elevado envolvimento diário dos utilizadores da Attentive demonstra que estamos a resolver um grande problema”.

A Mangrove Capital Partners tem por missão ajudar empreendedores a iniciar e a desenvolver empresas globais e disruptivas e é uma das mais importantes venture capital early-stage da Europa. Na sua lista de participadas estão empresas como a Skype, Wix, Letgo, Walkme e a Redpoints.