VAKT entra em Portugal e cria centro tecnológico

Startup inglesa de transação de mercadorias acaba de anunciar a entrada em Portugal e a criação de 60 postos de trabalho em solo nacional

Vincenzo De Falco

A plataforma de transação de mercadorias (commodities) baseada na tecnologia blockchain VAKT anunciou hoje a entrada em Portugal com a criação de um centro de desenvolvimento tecnológico no país. A nova estrutura estará operacional até ao final do terceiro trimestre deste ano e viabilizará a contratação de 60 profissionais altamente qualificados. Etienne Amic, CEO da VAKT, justifica o investimento em solo nacional com “critérios relevantes”, como o potencial do país em matéria de recrutamento e atração de talento.

Financiada e apoiada por alguns dos principais grupos mundiais petrolíferos, da área de trading e da banca – entre eles BP, Reliance, Chevron, Shell, Equinor, Total, Gunvor, Koch, Mercuria, ABN Amro, ING e Societe Generale - a VAKT é uma empresa de tecnologia que tem como foco “eliminar processos longos de reconciliação e baseados em papel em transações na área das commodities”, explica o CEO da plataforma sediada no Reino Unido.

Lançada no ano passado, a VAKT encontra-se no processo de transição da equipa de desenvolvimento, que atualmente é feita através de parceiros externos, para a realização de todas as atividades de desenvolvimento in house. Parte dessas capacidades de desenvolvimento estarão alocadas ao novo centro de competências em Portugal, para o qual a empresa tem estado a contratar ativamente. O novo centro contará com equipas multidisciplinares de gestão de projeto, analistas de negócio, developers, infraestrutura e equipa de suporte.

“A decisão de criar em Portugal o nosso centro de competências teve como base critérios relevantes como o recrutamento e atração de talento, o ambiente educacional e de inovação, e o mindset do país para o empreendedorismo”, explica. O CEO, que é ex-diretor-geral da JP Morgan e da Mercuria Energy Trading, acrescenta que “Portugal é um país com startups de sucesso que são hoje empresas globais, e acreditamos que fizemos a escolha certa ao vir para junto do talento, inovação e empreendedorismo”.

A VAKT está a construir uma plataforma de transações de mercadorias (commodities post trade) sustentada pela tecnologia blockchain, com o objetivo de melhorar a eficiência e impulsionar a padronização do sector, causando disrupção no mercado de commodities. A startup posiciona-se como “uma empresa de tecnologia que trabalha de forma ágil e inteligente para fornecer software de forma rápida e eficaz, concentrando-se em métodos modernos de engenharia para simplificar o processo de desenvolvimento”, explica o líder.