Revolut abre centro de suporte em Matosinhos

A fintech britânica Revolut vai instalar um centro de suporte e apoio aos clientes em Matosinhos. A nova estrutura, que será a segunda maior da empresa na Europa, estará operacional no segundo trimestre deste ano e viabilizará a criação de 70 novos postos de trabalho na região. O unicórnio britânico procura sobretudo perfis experientes na área financeira e tecnológica.

Lançada há quatro anos, a Revolut é sucessivamente referenciada como uma das empresas com maior potencial de crescimento a nível global. A empresa soma mais de quatro milhões de clientes na Europa e abre dez mil novas contas por dia, uma evolução significativa face às sete mil novas contas diárias que registava há seis meses. A perspetiva é alcançar os 100 milhões de clientes a nível mundial dentro de cinco anos.

A fintech britânica que viu o seu volume de negócios mensal aumentar de 2,4 mil milhões de dólares (cerca de €2,1 mil milhões) em julho de 2018 para os 4,6 mil milhões de dólares (€4 mil milhões) em janeiro deste ano tem Portugal como o seu sétimo mercado de maior crescimento somando atualmente 120 mil utilizadores no país, mais 20 mil do que há um mês, registando 600 novos utilizadores por dia no país.

Mas não foram apenas estes números que levaram a empresa a apostar no país para implantar o seu novo centro de suporte. "Analisamos em detalhe vários países da Europa para garantir que a nossa decisão assegurava a melhor resposta às necessidades dos nossos clientes", explica Inna Grynova, líder de Suporte da Revolut acrescentando que "nos vários parâmetros que avaliámos, Portugal esteve sempre na liderança".

Inna Grynova destaca a notoriedade que o país já conquistou enquanto localização ideal para a implantação de centros de serviços empresariais e acrescenta que Portugal tem um excelente equilíbrio entre o custo e a qualidade das operações garantindo o acesso a profissionais qualificados e fluentes em vários idiomas, um aspeto fundamental para o funcionamento destas unidades.

"A abertura deste novo centro em Portugal permitirá à Revolut consolidar ainda mais a sua posição de liderança no país, prosseguir a sua estratégia de inovação na área da banca, assegurando aos portugueses oportunidades de emprego e crescimento com uma das empresas mais promissoras do mundo", reforça Patrícia Gómez, diretora de Comunicação (comms manager) da Revolut.

Além da sua aposta na Europa, a Revolut está também a preparar a entrada em vários mercados nos próximos meses. Estados Unidos, Canadá, Singapura, Japão, Austrália e Nova Zelândia estão na mira da empresa que já tem mais de 150 mil clientes inscritos nestes países, à espera do arranque das operações.