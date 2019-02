EDP quer anular acórdão por juiz ser casado com juíza que já participou no processo ligado a Pinho

A PLMJ, sociedade de advogados que defende os administradores da EDP António Mexia e João Manso Neto no processo 184/12, apresentou esta quinta-feira no Tribunal da Relação de Lisboa um pedido de nulidade do mais recente acórdão deste caso. A defesa da EDP considera que o juiz que o decidiu não podia ter participado neste processo, já que é casado com uma juíza que também já tomou decisões sobre o mesmo processo, em que o Ministério Público investiga suspeitas de corrupção envolvendo a EDP e o antigo ministro Manuel Pinho.

Em causa está um acórdão de 19 de fevereiro que, como avançou o "Observador", atacou várias decisões do juiz de instrução criminal Ivo Rosa, invalidando-as e dando razão aos procuradores do processo 184/12, Carlos Casimiro e Hugo Neto, nomeadamente na discussão sobre se o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) podia ou não ter acesso aos dados bancários e fiscais de António Mexia e Manso Neto, ambos arguidos no processo.

O acórdão do juiz desembargador Ricardo Cardoso foi contundente para o juiz Ivo Rosa, acusando-o de estar a obstruir a investigação do Ministério Público. Este acórdão é um ponto a favor dos procuradores do DCIAP na recolha de elementos na investigação sobre suspeitas de corrupção envolvendo a EDP e Manuel Pinho.

O referido acórdão, que apontava "sucessivas nulidades insanáveis", dizia, entre outros pontos, que a atuação do juiz Ivo Rosa resultava "na obstaculização à aquisição de prova indiciária ainda antes de saber se ela existia e do conhecimento do seu teor".

Mas os advogados de António Mexia e João Manso Neto invocam a nulidade do referido acórdão. Num requerimento a que o Expresso teve acesso recordam que a mulher do juiz desembargador Ricardo Cardoso, Anabela Cardoso, já tinha subscrito um acórdão do processo 184/12 em 8 de maio de 2018.

A PLMJ argumenta que o Código de Processo Penal estipula que "não podem exercer funções, a qualquer título, no mesmo processo juízes que sejam entre si cônjuges".

Neste mesmo requerimento, os advogados da PLMJ pedem ainda que seja declarado o impedimento de o juiz Ricardo Cardoso voltar a intervir nos autos do processo 184/12.

"O perigo sério, real e objetivo de se verificar uma violação do dever de imparcialidade, confirma, na nossa ótica, a razão de ser do impedimento", defendem os advogados que representam os administradores da EDP neste processo.