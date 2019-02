BCP “tranquilo” e sem “preocupação” com administrador que esteve na CGD

A gestão do Banco Comercial Português analisou e não encontrou quaisquer razões para se preocupar com o facto de um dos administradores executivos, João Nuno Palma, ter estado na administração Caixa Geral de Depósitos e ser um dos nomes que o Banco de Portugal está a averiguar de modo a ver se há razões para abrir um processo de reavaliação da idoneidade, à luz dos dados da auditoria da EY.



"Não tenho nenhum nível de preocupação", respondeu Miguel Maya na conferência de imprensa de apresentação de resultados de 2018, período em que obteve lucros de 301 milhões de euros. "Não tenho material para ter nenhuma preocupação".



Segundo explicou Maya aos jornalistas, houve uma conversa com João Nuno Palma, que foi administrador da CGD na equipa de José de Matos, e fez uma análise com os dados da auditoria feita pela EY aos atos de gestão do banco público.



"Estou tranquilo e conto com João Nuno Palma para os desafios que o banco tem pela frente", continuou o CEO da instituição financeira.



O Banco de Portugal está a avaliar sete ex-administradores da Caixa, entre os quais João Nuno Palma, para averiguar se há decisões ou omissões que justifiquem reabrir processos de reavaliação de idoneidade, já que são estes que estão em entidades por si supervisionadas.





Norberto Rosa deverá ser substituído

No BCP, a auditoria da CGD fez uma vítima. Norberto Rosa, ex-administrador do banco público, esperou e não recebeu luz verde do Banco Central Europeu, razão para que tenha desistido e passado a secretário-geral da Associação Portuguesa de Bancos (APB).



Esse facto criou uma vaga na administração (está neste momento com 16 membros) e também na presidência da comissão de auditoria, que emana da administrativos. Segundo Nuno Amado, que preside ao conselho de administração, "muito provavelmente, há eleição do 17º administrador" em maio, na assembleia-geral que será agendada para esse mês.



De qualquer forma, Amado quis dizer que Norberto Rosa "era uma pessoa muito adequada à função".