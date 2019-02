BCP diz que há "incentivo" para Novo Banco ir buscar dinheiro ao Fundo de Resolução

O Novo Banco deverá pedir este ano cerca de 1,1 milhões de euros ao Fundo de Resolução para cumprir as suas exigências de capital. O Banco Comercial Português (BCP), que contestou judicialmente o mecanismo que permite esse recuso, considera que há sempre incentivos para o banco liderado por António Ramalho ir buscar dinheiro ao Fundo, que é financiado pela banca.



"Obviamente, vemos com alguma apreensão", respondeu Miguel Maya, presidente executivo do BCP, quando questionado sobre a injeção de 1,1 mil milhões que terá de ser feita este ano, à luz dos resultados do ano passado.



"O modelo de incentivo criado é propenso a que haja tentação de tirar o máximo possível do Fundo de Resolução", atacou Miguel Maya, na conferência de imprensa de apresentação de contas do BCP.



Por isso, Miguel Maya diz que já se esperava: "Não posso dizer, de forma alguma, que seja uma surpresa".



Quando a Lone Star comprou 75% do Novo Banco, foi constituído o mecanismo de capitalização contingente, que existe sobre um conjunto determinado de ativos tóxicos, em que o Fundo de Resolução pode ser chamado a injectar 3,89 mil milhões de euros. No ano passado, foram colocados 792 milhões de euros e, este ano, a chamada será em torno de 1,1 mil milhões - número que ainda não está fechado. O mecanismo criado em 2017 estende-se por oito anos.



A afirmação de Miguel Maya sobre o modelo de incentivos foi feita apesar de haver uma comissão de acompanhamento, que tem de avaliar a exatidão dos cálculos feitos na convocatória ao Fundo de Resolução, que, por ter reduzidos recursos próprios (contribuições dos bancos) face às necessidades, tem de pedir empréstimos ao Estado para cumprir as exigências.



"Continuamos a ter fardo às costas", afirmou Miguel Maya sobre o mecanismo.



O BCP está a contestar judicialmente a criação do mecanismo e o CEO do banco diz que espera que haja espaço para, "se possível, chegar a acordo para um melhor" sistema, ainda que sem explicar.