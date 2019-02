Presidente da Anacom recusa tentativas para "condicionar a atuação do regulador"

Depois de ter sido criticado pelo CDS e PSD por estar ao serviço de interesses políticos, João Cadete de Matos disse esperar que o Parlamento não esteja, ele próprio, a aceitar ser instrumento para a passagem de argumentos dos CTT

O presidente da Anacom afirmou esta quarta-feira no Parlamento que espera não ser o propósito dos deputados condicionar a atuação do regulador. As declarações foram proferidas em resposta às acusações feitas, quer pelo PSD, quer pelo CDS, de a Anacom ceder a agendas políticas. Paulo Rios, do PSD, falou, nomeadamente, em "alguma permeabilidade da Anacom a algumas questões ideológicas".

"Não é possível - e eu penso que não é esse o propósito - que o Parlamento possa servir para validar qualquer argumento de qualquer empresa que possa condicionar a atuação do regulador" disse João Cadete de Matos, que acrescentou que o que se espera dos deputados é que, de forma unânime, pedir ao regulador que cumpra a lei.

O presidente da Anacom acrescentou igualmente que a atuação do regulador tem por "único e exclusivo compromisso aplicar a lei de forma estrita" e que "mal estaria o país" se um supervisor se deixasse abalar por um supervisionado descontente ou, por causa disso, "deixasse de intervir".

"Aquilo que observamos é que os CTT estão a entregar o trabalho das estações de correio [via subcontratação] por um custo que é cerca de 13 vezes inferior ao que tinham com uma estação e um funcionário. É preciso saber se quem do lado de lá está a ser ressarcida para prestar um serviço de forma equivalente", adiantou ainda.