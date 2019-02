OCDE aconselha Portugal a apostar em mais sectores exportadores além do turismo

O recente 'boom' do turismo em Portugal foi “excecional”, mas segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico deveu-se sobretudo à imagem de destino seguro, e o crescimento nos próximos anos pode estar em xeque com o acalmar dos atentados terroristas, a par dos impactos do Brexit

O apaziguar dos atentados terroristas pode pôr em xeque o crescimento turístico de Portugal nos próximos anos, segundo adverte a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), no relatório "Irão os fluxos turísticos continuar a aterrar em Portugal?", publicado esta segunda-feira, onde se adverte que o Governo português devia "prosseguir politicas que promovam o crescimento de outros sectores exportadores da economia além do turismo".

Lembrando que "o recente boom do turismo em Portugal foi excepcional" e que um dos fatores apontados para o rápido crescimento dos últimos anos foi o facto de o país ser percebido pelos turistas como mais seguro, face a localizações similares agitadas por atentados terroristas, a OCDE averte que com o acalmar dos atos terroristas, a segurança deixou de ser um assunto premente para os turistas, e que o crescimento nos próximos anos pode estar em xeque.

"Os dados sobre as saídas de turistas do Reino Unido para fora do país assinalam que estes fluxos foram sensíveis aos atos terroristas", nota Ben Westmore, responsável sobre os assuntos de Portugal do departamento económico da OCDE. "A diminuição de turistas do Reino Unido para países que enfrentaram um crescente impacto do terrorismo, como França, Turquia, Egito e Tunísia, coincidiu com um aumento de viajantes para Portugal e outros países do sul da Europa, como Espanha, Itália e Grécia".

Segundo o responsável da OCDE, "o declínio ou a estabilização dos riscos de segurança percebidos em outros destinos podem levar ao reverso do que desviou alguns fluxos turísticos para Portugal". E dá aqui como exemplo o caso da Turquia, "onde houve uma queda relevante de turistas do Reino Unido em 2012 e 2013 coincidindo com o crescimento de atividades terroristas". Mas frisa que a acalmia no terrorismo nos anos seguintes já levou a uma estabilização destes fluxos turísticos em 2014 e a um aumento de mais de 10% a partir de 2015.

"O recente 'boom' turístico em Portugal tem sido excepcional", reconhece Ben Westmore. "No entanto, as incertezas sobre o impacto do Brexit relativamente aos futuros fluxos de viajantes britânicos, combinados com o facto das preocupações relativas à segurança em mercados concorrentes tenderem a acabar, sugere que as autoridades deviam planear a possibilidade de que algum deste boom recente do turismo possa cair".

Visto com bons olhos pelo responsável da OCDE, é a diversificação de mercados apontada como prioridade no Plano Estratégico de Turismo para 2027. Mas não deixa de enfatizar que a economia não devia estar tão dependente do turismo e que devia promover outros sectores exportadores. Ben Westmore dá aqui como exemplo "as existentes regras restritivas nos serviços profissionais que prejudicam o crescimento de exportadores que usam esses serviços como intermediários". Frisa igualmente que estas regras e práticas travam a capacidade competitiva dos portos nacionais, e que "a potencial inovação entre sectores exportadores podia ser melhor promovida através do aumento da capacidade das organizações intermediárias focadas na colaboração entre PME e institutos de investigação".