O Algarve já não é só sol e turismo. Mas continua a ser muito isso

"A nossa laranja não é a mais bonita", confessou Pedro Madeira. "Só que tem um microclima e um sabor que a distingue de praticamente todas as outras" na opinião do sócio-gerente da Frusoal. O citrino é um dos emblemas da região e um dos melhores exemplos que o Algarve não é só o destino de férias a que nós habitualmente associamos. Só que o sol (e o turismo) ainda dá muito jeito.

É a tentativa de traçar o caminho futuro de uma região que esteve à vista na Summit do Algarve. A cimeira de figuras do distrito foi a quarta do projeto "Os Nossos Campeões", que junta Expresso e Novo Banco para dar a conhecer as personalidades que fazem mexer o país nos mais diferentes domínios. São as pessoas "que demonstram o que é este país", lembrou o CEO do Novo Banco, António Ramalho.

Após Braga, Viseu e Leiria, Albufeira foi o destino escolhido e as conversas entre os eleitos (que poderá ver na antena da SIC Notícias moderadas por Clara de Sousa) mostraram otimismo com as perspetivas económicas e o trabalho a ser feito na região, apesar dos desafios existentes. A "sazonalidade ainda é algo que subsiste", garantiu o diretor geral do Pine Cliffs, Carlos Leal, enquanto o fundador e presidente do Zoomarine garantiu que mesmo com esse factor, o negócio "tem sempre crescido."

Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve, defendeu que é preciso criar "soluções inovadoras que os outros não tenham" para fazer face à crescente competição nacional e internacional no turismo e nos sectores que com ele crescem. Até porque segundo o Economista Chefe Novo Banco, Carlos Andrade, "não existe turismo a mais" na região. "Antes pelo contrário. "Temos uma costa incrível com um potencial enorme", recordou a surfista Joana Schenker.