Novo centro de operações logísticas da Luis Simões foi inaugurado em Madrid

Investimento é considerado estratégico para as aspirações do grupo logístico português na Península Ibérica e vai ter a Nestlé como um dos principais clientes

O novo centro de operações logísticas da Luis Simões em Guadalajara, na região de Madrid, foi inaugurado esta quarta-feira com a presença do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e vai ser o "núcleo logístico de referência na Península Ibérica e Sul da Europa", segundo José Luis Simões, presidente do grupo português.

Localizado na zona de Guadalajara Puerta Centro - cidade do transporte, a cerca de 50 quilómetros da capital espanhola, o novo complexo logístico é constituído por três edifícios com uma área total de 89 mil metros quadrados e representa um investimento total de 85 milhões de euros, dos quais cerca de 35 milhões de euros correspondem ao grupo português. Dará emprego a mais de 450 pessoas, segundo a Luis Simões.

Trata-se de uma parceria entre o grupo familiar de transporte e logística com a empresa espanhola especializada no imobiliário de logística, a Montepino Logística, numa zona apontada como "estratégica para o sector da logística e industrial em Espanha".

O novo centro de Guadalajara tem três fases de implementação e está agora na segunda, estimando-se que a terceira esteja concluída no próximo ano. Terá como um dos principais clientes a multinacional suiça Nestlé.

Além do presidente português, que descerrou também uma placa comemorativa nas outras instalações que a Luis Simões tem em Madrid, em Cabanillas del Campo - uma operação que começou a funcionar em 2017 - estiveram também presentes na cerimónia o presidente da comunidade autónoma de Castilla-La-Mancha, Emiliano García-Page, e o alcaide de Guadalajara, António Román Jasanada.

Este investimento é considerado fundamental na estratégia da Luis Simões de reforçar o seu papel no sector logístico na Península Ibérica.

