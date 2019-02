Montepio lança banco para médias e grandes empresas

O Montepio vai arrancar no final de Março com um novo banco no universo do Grupo, o Banco Empresas Montepio (BEM), destinado a empresas com um volume de negócios superior a 20 milhões de euros.

Carlos Tavares, chairman do Banco Montepio, refere em conferência de imprensa para apresentação da nova imagem da instituição, que se trata de um "projeto original", destinado "a servir as empresas de segmento médio e grandes empresas". Para isso, reanimou a licença do Finibanco para este projeto através do qual pretende colmatar "uma falha de mercado na banca portuguesa".

"As empresas portuguesas precisam de muito mais do que crédito e o Banco de Empresas do Montepio pretende ocupar esse espaço".

O BEM terá um logótipo a azul e o objetivo é expandir o negócio das médias e grandes empresas com quem o banco Montepio já trabalha mas que quer aumentar, disse Carlos Tavares.

Trata se de um banco autónomo que terá um presidente do conselho de administração e dois ou três administradores delegados. Carlos Tavares será o chairman da nova instituição e terá de procurar agora administradores delegados.

Este projeto visa conferir um tratamento mais especializado não apenas na concessão de crédito mas também no aconselhamento e operações de mercado. "É umas das áreas onde acredito ser possível expandir negócio", remata Carlos Tavares.

Dulce Mota, que assumiu a presidência executiva do Banco Montepio a 9 de fevereiro, para cumprir o calendário imposto pelo Banco de Portugal para que Carlos Tavares deixasse de acumular a presidência executiva e não executiva do banco, também presente na conferência, afirma que este projeto "constitui um reforço na área das empresas libertando para o Banco de Empresas Montepio os maiores grupos económicos". Para já irão existir 10 centros de empresas, agências do BEM, espalhadas pelo país (embora os primeiros a abrir sejam no Porto e em Lisboa).

Pelicano mais vivo na nova imagem

Conferir uma imagem mais moderno do Banco Montepio e separar ás águas quanto à Associação Mutualista Montepio Geral, dona do banco, foi um dos objetivos da mudança.

O símbolo do Pelicano é mais moderno, menos protecionista do que o da Associação do Montepio e isso não foi ao acaso. O Pelicano, símbolo do grupo desde 1861, é na imagem do Banco Montepio "um pelicano de cabeça erguida e peito exposto, pronto para voar e levar longe o Montepio", referiu Carlos Tavares na conferência esta quarta-feira. Os balcões terão todas a mesma imagem no final de março.

Dulce Mota, há dois meses na administração do banco e desde 9 de fevereiro sua presidente executiva, referiu que "o passo que se está a dar hoje é muito importante", porque visa "mostrar que o banco mantém os valores sociais da associação mas quer estar no futuro, dar valor junto dos acionistas e clientes com uma aposta no digital". A mudança de imagem , acrescenta "tem a ver com a força que o banco tem e a sua autonomia".