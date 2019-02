Iberdrola lucrou mais de 3 mil milhões de euros em 2018

O grupo espanhol Iberdrola obteve em 2018 um resultado líquido de 3014 milhões de euros, mais 7,5% do que no ano anterior, num resultado impulsionado principalmente pelo crescimento da produção de eletricidade, tanto a renovável como a convencional.

Numa base recorrente, ou seja, excluindo fatores extraordinários, o lucro da Iberdrola ascendeu a 3005 milhões de euros, ficando 19% acima do registado no ano anterior.

Na apresentação de resultados anuais enviada esta quarta-feira ao mercado a Iberdrola revela que em 2018 obteve um EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 9,35 mil milhões de euros, mais 27,7% do que no ano anterior.

O negócio de produção elétrica convencional melhorou o seu EBITDA em 39%, tal como o das renováveis. Já o segmento de redes de distribuição, que continua a gerar a maior parte do EBITDA da Iberdrola, teve um crescimento de 16%.

A Iberdrola, que está a investir em Portugal no complexo hidroelétrico do Tâmega (que terá 998 megawatts operacionais em 2021), fechou 2018 com um investimento de 5,32 mil milhões de euros, destacando-se 46% em redes e 31% em renováveis.

A dívida líquida do grupo fechou 2018 em 34,15 mil milhões de euros, com um rácio de 3,65 vezes o EBITDA.