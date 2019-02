Fundos europeus. IAPMEI não encontrou funcionários corruptos, Governo manda processo para o Ministério Público

Secretário de Estado da Economia decidiu remeter processo para o Ministério Público dada a gravidade da denúncia pública. Em causa está um consultor de empresas a quem terão sido exigidos 40 mil euros para ver resolvido um problema relacionado com os fundos comunitários

Não encontrou quaisquer culpados o inquérito interno que a Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) realizou, a mando do Ministério da Economia, para averiguar se existem indícios de corrupção envolvendo funcionários do principal organismo público por onde passam as candidaturas dos empresários aos fundos comunitários.

O inquérito foi aberto na sequência da denúncia pública do consultor de empresas António Cabrita, que enviou ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) uma série de suspeitas que terão levado a Polícia Judiciária a investigar eventuais casos de corrupção e tráfico de influências no IAPMEI. Um funcionário deste organismo terá chegado a pedir a António Cabrita 40 mil euros para resolver um problema relacionado com os fundos comunitários.

A notícia desta queixa, avançada pelo Expresso em primeira mão a 8 de dezembro, levou o Ministério da Economia a ordenar de imediato a abertura de um inquérito interno ao IAPMEI, inquérito esse que terminou no final de janeiro.

Decisões tiveram sustentação “técnica e jurídica”

Fonte oficial do Ministério da Economia avança agora ao Expresso que “as conclusões do relatório final do inquérito interno indicam que as diligências realizadas “não conduziram à identificação de práticas irregulares por parte do IAPMEI” e que as “decisões tomadas pelo IAPMEI tiveram sustentação técnica e jurídica”, pelo que não houve fundamento para a instauração de processos de natureza disciplinar”. Foi igualmente aferido que o sistema de 'compliance' do IAPMEI cumpre as determinações existentes.

A mesma fonte explica que, no âmbito deste inquérito interno, foi efetuado o levantamento de todos os projetos em que intervieram as empresas do autor das declarações e avaliados os procedimentos adotados na respetiva análise. Também foi ouvido o autor das declarações que suscitaram o processo de inquérito, assim como foram ouvidos todos os trabalhadores com intervenção nos processos e analisados os contactos tidos com o autor das declarações.

Fonte oficial do Ministério da Economia acrescenta que, no decorrer do inquérito, o autor das declarações não concretizou as acusações. Mas como o Expresso já noticiara em janeiro, o consultor esteve mais de cinco horas a prestar esclarecimentos no IAPMEI a 26 de dezembro. “Levei documentação que suporta as minhas acusações de corrupção e abuso de poder de vários funcionários, acrescentei dados novos sobre negligência e incompetência de mais funcionários. Além do já referido na comunicação social, decidi não identificar nenhum nome para não prejudicar a investigação judicial em curso”, explicou então o denunciante.

Nas mãos do Ministério Público

“Apesar de não demonstrada a existência de factos ou condutas suscetíveis de censura, nem a identificação da prática de atos suscetíveis de integrar ilícitos criminais, o secretário de Estado da Economia, João Neves, determinou, face à natureza e gravidade das declarações públicas, que o processo seja remetido ao Ministério Público para os efeitos entendidos como adequados”, acrescenta fonte oficial do Ministério da Economia. Tudo porque “nessas declarações se fazia referência a alegadas práticas de atos contrários à lei e ao interesse público, por funcionários ou ex-funcionários daquele instituto, no âmbito de avaliação de candidaturas e gestão dos fundos”.

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, que coordena os fundos comunitários sob a alçada do ministério do Planeamento, já remeteu a queixa ao Ministério Público. O Organismo Europeu de Luta Antifraude também já foi informado.