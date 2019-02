Francisco Lacerda: “Os CTT não mentem”

“Ao contrário do que ontem foi dito e hoje também, os CTT não mentem. Não mentem aos consumidores, às autoridades ou à população” garantiu esta quarta-feira o presidente executivo dos CTT.

Francisco Lacerda fez questão de voltar a refutar as acusações da anacom, cujo presidente esteve esta quarta-feira no Parlamento.

O tema das reclamações tem suscitado polémica por conta do diferendo quanto ao universo das queixas consideradas.

“Quanto às reclamações, os CTT seguem a norma europeia. Processos entrados são as questões que nos põem. De dois tipos: rápidas de resolver (pedidos de informação) ou mais lenta (reclamações)”, acrescentou.

Relativamente aos pedidos de informação, referiu que “não estamos a falar de pedidos de informação sobre se estamos abertos no Natal” mas sim com questões que têm a ver com situações concretas do cliente.

Sobre o serviço prestado, Lacerda disse que “os CTT têm uma qualidade de serviço que cumpre os indicadores a que estamos obrigados”.