Fecho de estações dos CTT: é preciso “garantir que os custos não são transferidos para as autarquias”

O presidente da Anacom diz que tem recebido várias queixas de juntas de freguesia. Cadete de Matos diz que há que “garantir que os custos não são transferidos para as autarquias porque isso seria transferir para o Estado”.

João Cadete de Matos disse esta quarta-feira no Parlamento que têm sido várias as juntas de freguesia a quem foi subcontratado o serviço postal a contactar a Anacom dando conta das dificuldades em prestar um serviço adequado quando “o protocolo que têm com os CTT não tem permitido que os custos das juntas de freguesia sejam ressarcidos” na totalidade.

“O que está em causa é que o serviço dos correios é feito com qualidade e em condições não discriminatórias”, lembrou esta quarta-feira o presidente da Anacom no Parlamento. O responsável recordou que o problema de base não está na subcontratação do serviço a terceiros. “Podendo haver esta subcontratação, ela tem de assegurar qualidade. Nós observámos quer pelo relato feito pelas câmaras e juntas de freguesia, quer pelas fiscalizações que fizemos, incumprimentos.”, sublinhou Cadete de Matos.

Por outro lado, reforçou, há que “garantir que os custos não são transferidos para as autarquias porque isso seria transferir para o Estado um custo” num contexto em que, precisamente, a prestação do serviço postal universal foi concessionado a privados, abandonando a esfera pública.

Cadete de Matos disse ainda que se é certo que "queremos que os CTT sejam uma empresa próspera, garantindo a sua sustentabilidade económica e financeira", não se pode permitir que o serviço postal seja disvirtuado. E "sendo verdade que está a ser reduzido o correio tradicional, também é verdade que as encomendas estão a crescer, o que justifica que o serviço de correio continue a ser um público".