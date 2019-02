Exportações de serviços subiram 6,5% em 2018 com um contributo mais forte do turismo

Segundo o Banco de Portugal, o saldo da rubrica viagens e turismo subiu de €10,8 mil milhões para €11,9 mil milhões, o que foi essencial para o crescimento de €1099 milhões do excedente da balança de serviços. Mas o défice da balança de bens aumentou €2,6 mil milhões

Tal como em 2017, "as balanças de bens e serviços voltaram a ter evoluções distintas" em 2018, segundo destaca o Banco de Portugal na nota de informação estatística sobre a balança de pagamentos relativa ao ano passado, publicada esta quarta-feira.

De acordo com o Banco de Portugal, o défice da balança de bens aumentou no ano passado 2599 milhões de euros. Mas por contraste o excedente da balança de serviços cresceu 1099 milhões de euros, "essencialmente devido à rubrica de viagens e turismo, cujo saldo passou de 10 861 milhões de euros para 11 910 milhões de euros", refere o regulador do sector financeiro.

O excedente da balança de serviços subiu de 15,8 mil milhões de euros em 2017 para €16,7 milhões em 2018, enquanto que o défice da balança de bens se agravou no ano passado de 12,1 mil milhões de euros negativos para 14,7 mil milhões de euros negativos. No acumulado do ano, as exportações de bens e serviços cresceram no país 5,8%, equivalendo a aumentos de 5,4% nos bens e 6,5% nos serviços. As importações em 2018 aumentaram a um ritmo maior, cifrado em 7,9% (8,4% nos bens e 6% nos serviços).

O Banco de Portugal apurou ainda que em 2018 o saldo conjunto das balanças corrente e de capital se fixou em 903 milhões de euros, numa queda relevante face aos 2699 milhões de euros registados em 2017. Esta diminuição foi gerada pelas balanças de bens e de rendimento e "parcialmente compensada pela balança de serviços".