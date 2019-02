Empresas distinguidas pela igualdade de género

A Sonae Capital foi considerada a melhor empresa a nível do equilíbrio de género

O Leading Together, uma iniciativa da INSEAD para promover a igualdade de género na liderança das empresas portuguesas, distinguiu esta quarta-feira a Sonae Capital.

A empresa do grupo SONAE, que se dedica à hoteleria, imobiliário e energia, tem duas administradoras num total de sete, tendo 29% de representação feminina, característica que lhe deu o primeiro lugar do índice Leading Together. A EDP e os CTT ocuparam ainda os outros dois lugares do ranking.

A distinção foi antecedida por uma conferência, que juntou os líderes de algumas das principais empresas portuguesas, e da apresentação de um estudo da McKinsey, que provou que Portugal ainda está na cauda europeia no que diz respeito à diversidade de género das empresas.

"Sim, temos um problema", disse Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde, no ínicio do debate, sobre a falta de diversidade de género nas empresas portuguesas. Já António Mexia, CEO da EDP, mostrou-se defensor das quotas de género e revelou que a empresa que dirige tenta fazer contratações equilibradas, e reconheceu que ainda é difícil trazer as mulheres para o topo. "Não posso obrigar as mulheres que estão na EDP a escolher um parceiro de vida que as deixe libertar das tarefas que acumulam."

Pedro Rebelo de Sousa, presidente do Conselho Geral do Instituto Português de Corporate Governance, defendeu que independentemente de alterações legislativas é necessário uma adaptação tranversal na sociedade.

A segregação profissional - em que há profissões ainda a serem ocupadas maioritariamente por apenas um género - foi destacada por Sofia Tenreiro, General Manager da Cisco Portugal. "As mudanças culturais levam muito tempo", disse.

Num debate em que se falou sobre o papel das empresas na promoção da diversidade, Ana Marques, administradora da NOS, defendeu que deve prevalecer uma cultura de meritocracia.