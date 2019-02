Centeno: Marcação diária dos professores está a "empolar" números das greves

Em dia de moção de censura ao Governo, o ministro das Finanças, Mário Centeno, rejeita a ideia de que a Administração Pública vive grande instabilidade laboral.

No Parlamento, onde está a ser ouvido na Comissão de Trabalho e Segurança Social - numa audição regimental já agendada - Centeno afirmou que as estatísticas sobre pré-avisos de greve no Estado não traduz "de todo" uma situação desse tipo, "nem sequer nas escolas".

O ministro falava após as críticas dos deputados da oposição mais à direita, que destacaram o aumento da contestação social entre a função pública, apontando os últimos números sobre pré-avisos de greve na esfera da Administração Pública, que estão acima, até, da época da troika.

Ora, Mário Centeno salientou que o número de pré-avisos está a ser "empolado pela marcação diária de greves de professores a atividades não letivas".

O ministro concretizou com números. Apontando um total de 105 pré-avisos desde o início do ano, Centeno indicou que 55 "eram relativos à mesma situação, a greve dos professores a atividades não letivas", que não passa pelas aulas, afetando atividades como reuniões.

Uma situação que "distorce a estatística", argumentou Centeno.

Mário Centeno foi mais longe, acusando o Governo PSD/CDS-PP de ter sido repsonsável pela degradação da situação nos serviços públicos. E apontou como exemplo o Instituto da Segurança Social: "O serviço da Segurança Social que mais pessoas tinha na prateleira [trabalhadores colocados na lista da requalificação na altura do anterior Governo] era o Instituto da Segurança Social. Era 600 pessoas que supostamente não faziam falta, segundo a avaliação do Governo" PSD/CDS-PP.

Agora, mesmo depois da entrada de trabalhadores no último ano, "ainda há mais que faziam falta. Pois fazem", salientou, mais uma vez em resposta aos deputados da oposição mais à direita.