Centeno: “A legislatura do emprego”, lema do programa do Governo, foi “largamente excedido”

"Esta legislatura poderia ser apelidada de 'a legislatura do emprego'. Esse foi o lema do Governo e foi cumprido e largamente excedido". Foi assim que o ministro das Finanças, Mário centeno, abriu a sua intervenção na Comissão de Trabalho e Segurança Social da Assembleia da República, onde está a ser ouvido em audição regimental esta quarta-feira.

Em dia de discussão no Parlamento da moção de censura ao Governo, Mário Centeno antecipou o debate, fazendo um balanço sobre a atual legislatura. Com enfoque no mercado de trabalho.

"Nos primeiros três anos da legislatura, temos mais 320 mil empregos e temos menos 285 mil desempregados", destacou o ministro.

Mário Centeno aproveitou para criticar o anterior Executivo de Pedro Passos Coelho (PSD/CDS-PP), afirmando que "passámos da legislatura da desistência e e da emigração, em que o número de desencorajados aumentou 80%, para a legislatura da participação e do emprego, em que o número de desencorajados caiu 27%".

O ministro referia-se ao número de trabalhadores sem trabalho, mas que desistem de procurar um posto de trabalho, habitualmente designados como "desencorajados" e que o Instituto Nacional de Estatística classifica como inativos, não parecendo nas estatísticas oficiais do desemprego.

"Foi também a legislatura do emprego de qualidade e do aumento dos salários", afirmou Mário Centeno.

O ministro salientou que "no quarto trimestre de 2018, 99% do ganho de emprego foi conseguido com contratos permanentes. Ao longo da legislatura esta percentagem atingiu os 85%".

Além disso, "o desemprego jovem de longa duração caiu 61% nesta legislatura. E o desemprego jovem está pela primeira vez desde o início da crise abaixo dos 20%", enfatizou.

Acresce que "o número de famílias em que todos os seus membros ativos estão a trabalhar aumentou, nesta legislatura, 270 mil", enquanto "o número de famílias em que todos os seus membros estão desempregados diminuiu, ao longo da legislatura, 90 mil. Há menos 90 mil famílias em que todos vivem o flagelo do desemprego", avançou Mário Centeno.

PIB em valores recorde

Na intervenção inicial na Comissão de Trabalho e Segurança Social, o ministro das Finanças lembrou que em 2018 o Produto Interno Bruto atingiu um valor recorde, ultrapassando o anterior máximo, registado em 2008.

"Vivemos hoje um momento ímpar! Nunca em Portugal se tinha produzido tanto num só ano como em 2018. E nunca essa produção tinha beneficiado tantas famílias", afirmou Mário Centeno.

E lançou o debate sobre a moção de censura: "É isto que esta tarde se vai censurar no Plenário da Assembleia da República", destacou, considerando que "censuram, porque não têm nada de construtivo a propor".

PSD acusa ministro de viver "no país das maravilhas"

As palavras de Mário Centeno mereceram críticas dos deputados da oposição, ao longo da audição no Parlamento. António Ventura, do PSD, acusou mesmo o ministro das Finanças de "fazer lembrar o antigo ministro da propaganda de Saddam Hussein. Parece que vive no país das maravilhas". Mas, "os problemas existem e estão aqui", frisou António Ventura, destacando a situação dos trabalhadores precários da RTP e os conflitos com enfermeiros e professores.

Quanto a António Carlos Monteiro, do CDS-PP, acusou o Governo de "não ter virado a página da austeridade", ao contrário do que anuncia.

Já do lado da esquerda, Joana Mortágua, do BE, enfatizou que "sempre que o objetivo for valorizar os direitos dos trabalhadores e os serviços públicas, o Governo sabe que conta connosco". E defendeu que "continuar a aumentar o salário mínimo no sector privado é essencial para não nivelar por baixo".

Quanto a Rita Rato, do PCP, criticou o PSD por "falar" dos problemas no Programa de Regularização dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), quando "foi sempre contra" o programa. Considerando que "não há funcionários públicos a mais, há a menos", Rita Rato defendeu mais investimento no Serviços Nacional de Saúde e na escola pública.