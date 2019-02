Análise. Como Carlos Costa se defendeu das suspeitas que recaem sobre ele

Eram muitas as questões que o Governador do Banco de Portugal tinha para explicar na entrevista que deu ontem à SIC. A começar sobre a alegada participação em operações da Caixa Geral de Depósitos do período 2004-2006 em foi administrador e que fazem parte da lista negra de créditos que somaram mais de 1000 milhões de euros em prejuízos. Mas também outras dúvidas relacionadas sobre a sua idoneidade, o timing de pedido de escusa sobre decisões relacionadas com o banco público, as férias em Vale do Lobo ou o monte no Alentejo comprado a Armando Vara.

Carlos Costa explicou a generalidade das questões e assegurou que, no caso dos créditos da Caixa, não houve qualquer perda a que esteja associado. Para se perceber o que está em causa, o Expresso compilou as explicações do Governador às principais dúvidas que vinham sendo levantadas na comunicação social.

Participação em créditos 'tóxicos' na Caixa

Era o tema mais relevante e o que deixou Carlos Costa sob uma chuva de críticas nas últimas semanas e, neste caso, a mensagem foi apenas uma: "Que fique muito claro. Nos 25 grandes créditos que geraram perdas e imparidades para a CGD, eu não participei". E, isso "foi demonstrado na auditoria independente (EY)". Estão em causa empréstimos a três financiamentos - Vale do Lobo, Berardo (Metalgest) e Manuel Fino (Investifino).

Carlos Costa diz que a sua participação em conselhos alargados de crédito relacionados com estas operações não representou qualquer perda para o banco. Como, aliás, o Expresso já tinha avançado na edição do último sábado. O Governador do Banco de Portugal assegura mesmo que, no tempo em que esteve na Caixa, nunca presenciou "qualquer atitude ou qualquer movimento que lesasse os interesses da CGD".

Sobre a operação de Vale do Lobo, afirma ter participado numa reunião em que apenas foram definidos "princípios" sobre a participação da Caixa num sindicato bancário e que a decisão final, já num formato diferente, não contou a com a sua participação. A operação que foi aprovada, refere, "nada tem a ver com os princípios estabelecidos". Explicando que houve uma primeira reunião para abordar o tema do financiamento onde esteve presente e nesta foi decidido "que todas as decisões colocadas pelo departamento de risco eram respeitadas" e que a operação passava por ter um consórcio de mais dois bancos a apoiá-la, o que acabou por não acontecer na reunião onde não esteve presente e que acabou por financiar a operação.

Quanto ao envolvimento no financiamento à Investifino do empresário Manuel Fino (para compra de ações da Cimpor ) e ao financiamento ao empreendimento de Vale do Lobo, Carlos Costa afirma que "os créditos em que participei não geraram perdas para a Caixa". E refere mesmo que "não há qualquer relação entre as perdas ocorridas no financiamento a esse investidor e o empréstimo decidido nessa ocasião e a prova disso é que em 2009 foi reembolsado e pode ter mesmo gerado mais-valias".

Ha ainda o financiamento à Metalgest, de Joe Berado, que não foi abordada na entrevista mas que, segundo o Expresso avançou, o Governador terá participado numa reunião mas aquela operação específica não se chegou a concretizar.

Carlos Costa vai, por isso, manter-se no Banco de Portugal e desafia quem tiver provas em contrário - que só poderiam ser "falsas" - e lembrou que existe um procedimento ao nível do Sistema Europeu de Bancos Centrais para o fazer. Neste momento, o Governo já remeteu aos comités de ética do Banco de Portugal e do Banco Central Europeu a questão para apreciação.

Idoneidade

Quanto ao facto de não se submeter a um exame de idoneidade, tal como os outros ex-administradores com funções em instituições financeiras que passaram pela Caixa, Carlos Costa tinha a resposta na ponta da língua. "Muito simples", disse.

Explicou que há procedimentos relacionados com os governadores do Sistema Europeu de Bancos Centrais firmados em tratados europeus e não uma avaliação de fit & proper (avaliação de idoneidade) semelhante à dos gestores bancários.

A avaliação dos governadores está sujeita a regras europeias e passa, em primeira instância, pelos comités de ética do Banco de Portugal e do Banco Central Europeu. Fóruns onde Carlos Costa diz que irá "demonstrar" as reuniões onde participou e não participou. E conclui: "Não tenho de me fragilizar por coisas que não cometi, que são falsidades que me atribuem. Se alguém tem provas que me ponham em causa tem toda a possibilidade de percorrer o que está previsto no tratado de forma a exonerar-me."



Pedido de escusa em decisões relativas à auditoria da EY

Um das críticas a Carlos Costa é a lentidão no pedido de escusa para decisões relativas à Caixa Geral de Depósitos no Banco de Portugal. O Governador revelou recentemente ter feito esse pedido na sequência de notícias sobre o seu alegado envolvido em créditos problemáticos. Acrescentou depois tê-lo feito não agora em fevereiro mas logo no início de novembro quando foi necessário avaliar a idoneidade de Norberto Rosa, escolhido para a administração do BCP. O ex-gestor da Caixa e ex-secretário de Estado do Orçamento de Manuela Ferreira Leite, acabou por se afastar para não ser chumbado.

Carlos Costa explicou que só quando ocorreram circunstâncias que colocaram em causa a imparcialidade das decisões, nomeadamente este caso de Norberto Rosa, pediu escusa. E que isso não aconteceu em junho de 2018 quando recebeu a auditoria da EY, mas apenas quando surgiu a primeira decisão sobre factos relacionados com a auditoria.

"Como a auditoria abrangia os dois anos (em que esteve na Caixa), para defender a solidez de decisão (por parte do conselho) eu tinha de pedir escusa". Adiantado que com esta atitude "estou a proteger as decisões do conselho de administração (do Banco de Portugal) ".

Continua por explicar porque demorou tanto tempo a revelar publicamente o pedido de escusa porque só o fez na sequência de notícias que o envolviam na aprovação de créditos ruinosos.

Armando Vara e o Monte

Já quanto à suspeita de que poderia haver corrupção na Caixa no mandato de Carlos Santos Ferreira e Armando Vara, a questão perdeu-se no seguimento de uma outra. Se era amigo de Vara e porque apareceu mais tarde , em 2007, a comprar a Herdade do Cortiço, no Alentejo

Carlos Costa foi por partes. Respondeu: "Não sou amigo (de Armando Vara)". Depois quis explicar que transitou "de uma administração nomeada pela então ministra das Finanças Manuela Ferreira Leite, para uma administração nomeada pelo ministro Bagão Félix e depois pelo ministro, e por Teixeira dos Santos".

Quanto ao Monte que comprou a Armando Vara começou por dizer: "Aí é que está a diferença. Foram os serviços da Caixa que me identificaram a oportunidade e se ocuparam de todo o procedimento de aquisição ...".

Sobre a alegada corrupção, nem uma palavra.