70 mil funcionários públicos ganham aumento mas perdem nas progressões

O ministro das Finanças reafirmou que são 70 mil os trabalhadores da Administração Pública vão beneficiar de um aumento salarial, com o aumento da primeira posição remuneratória para os 635 euros mensais. Mas, como em contrapartida perdem pontos nas progressões, os sindicatos vão avançar para tribunal

São 70 mil os trabalhadores da Administração Pública que foram objeto de melhoria salarial, na sequência do aumento, no início do ano, da primeira posição remuneratória na função pública para os 635,07 euros mensais.

O número foi reafirmado no Parlamento pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, onde está a ser ouvido esta quarta-feira em audição regimental na Comissão de Trabalho e Segurança Social, frisando que "a esmagadora maioria ganhava 580 euros" por mês, ou seja, o valor do salário mínimo que vigorou em 2018. Por isso, têm "9,5% de aumento salarial apenas num ano. É muito significativo", argumentou.

Recorde-se que o Governo foi além do aumento do salário mínimo para 600 euros em 2019, subindo a primeira posição remuneratória na Administração Pública para os 635,07 euros mensais.

Desta forma, "muitos trabalhadores vão ser beneficiados com uma aceleração das carreiras, já que não tinham ainda pontos suficientes [na avaliação de desempenho] para serem colocados"nos 635 euros, destacou Mário Centeno.

Contudo, o diploma esta quarta-feira publicado em Diário da República provoca uma perda de pontos acumulados para progressão dos trabalhadores na Tabela Remuneratória Única.

O ministro justificou essa perda de pontos por estes funcionários públicos. "Se os pontos que tinham não fossem descontados, seriam beneficiados em relação aos trabalhadores que já estavam colocados nos 635 euros" e que não progridem este ano, por ainda não terem pontos suficentes, argumentou Mário Centeno.

"Não podemos fazer estes trabalhadores [que sobem para os 635 euros] ultrapassar os outros que estão há mais tempo nesta posição remuneratória e que chegaram lá através da normal progressão na carreira", reforçou o ministro.

Reconhecendo que "há compressão" de carreiras na Administração Pública com esta medida, com muitos trabalhadores concentrados nos 635 euros mensais, o ministro voltou ao argumento da justiça relativa entre funcionários públicos: "Tentámos que essa hierarquia fosse respeitada".

Mas, os sindicatos da função pública discordam deste argumento e vão avançar para os tribunais e para os provedores de justiça, nacionais e europeus, avança esta quarta-feira o Jornal de Notícias (JN).

Os sindicatos destacam que estes trabalhadores voltam à “estaca zero” em termos de progressão na carreira. “Na melhor das hipóteses, esse trabalhador irá progredir na carreira em 2029, uma vez que só se obtém um ponto por cada ano. Se ele tiver acumulado cinco ou oito pontos, por exemplo, perde agora tudo e fica em pé de igualdade com um trabalhador que entre hoje para a mesma categoria”, disse José Abraão, da Fesap, ao JN.