42 mil cidadãos assinam petição das farmácias

Iniciativa “Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS" arrancou há uma semana. Recolha de assinaturas termina a 30 de março

As farmácias já conseguiram reunir 42 mil assinaturas para a petição que será enviada à Assembleia da República (AR), com o mote “Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS”.

Trata-se do balanço da primeira semana de recolha de assinaturas e representa um número que “supera a última petição nacional das farmácias, realizada em 2014”, de acordo com informação da Associação Nacional das Farmácias (ANF). A recolha de assinaturas termina a 30 de março.

A iniciativa arrancou a 11 de fevereiro, Dia Mundial do Doente, com o objetivo de pedir a intervenção do Parlamento para um sector que se tornou financeiramente inviável. As cerca de 3 mil farmácias existentes no país estão a fornecer aos utentes o material alusivo à petição, sensibilizando-os, sobretudo, para as dificuldades económicas que estas enfrentam.

A petição pede à AR que seja posto em marcha um “programa legislativo” que, entre outros aspetos, preveja a atribuição de “incentivos e melhores condições de funcionamento às farmácias mais frágeis”, bem como o combate às “falhas de medicamentos”, a proibição de “descontos nos medicamentos com preço fixado pelo Estado” e “a dispensa na farmácia de medicamentos oncológicos e para o VIH/sida, a vacinação contra a gripe e outras intervenções em saúde pública, com particular atenção aos doentes crónicos”.

Em causa estão, sobretudo, as farmácias “mais pequenas, que servem populações mais isoladas e envelhecidas”. Aliás, em entrevista ao Expresso, o presidente da ANF, Paulo Duarte, alertou que caso não seja feito nada, as farmácias no interior no país vão desaparecer.

Sobre a petição, Paulo Duarte, referiu que se trata de “uma carta de compromissos” que surge “enquadrada na comemoração dos 40 anos do SNS”. Na sua opinião, “este momento deve ser celebrado pelas coisas boas que nos trouxe, mas notando que, entretanto, elas nos estão a ser retiradas”. Na sua opinião, “a farmácia é o único local em que há a certeza de que o utente é tratado de igual forma, independentemente do sítio do país onde se encontre”, mas “isso está em perigo”.

Há, atualmente, 679 farmácias (25% do total) com processos de penhora e insolvência, “mais quatro do que no início do ano”, de acordo com a ANF.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, foi um dos primeiros subscritores da petição e, amanhã, quinta-feira, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, também a vai assinar e comprometer-se com as reivindicações das farmácias.