Tecnologia. SONAE IM vai às compras em Singapura

ViSenze é a mais recente aquisição da Sonae IM. A empresa trabalha com inteligência artificial para desenvolver tecnologia e soluções que potenciam o comércio baseado em imagem

A Sonae Investment Management (Sonae IM) entrou no capital da ViSenze, uma empresa de Singapura que trabalha com inteligência artificial de visual shopping, desenvolvendo tecnologias e soluções que potencial o comércio baseado em imagem. A ronda de investimento série C teve como líderes a Sonae IM, do grupo Sonae, e a Gobi Partners, de base asiática, e atingiu 20 milhões de dólares.

"Acreditamos que esta tecnologia continuará a moldar o futuro do retalho (...). Tivemos a possibilidade de investir na empresa líder, o que nos irá permitir participar ativamente nesta era moderna de shopping fortemente inspirada pela imagem", justifica Eduardo Piedade, presidente executivo da Sonae IM em comunicado.

Fundada em 2012, a ViSenze tem 80 trabalhadores e escritórios em Singapura, China, Reino Unido, EUA, Coreia do Sul e Japão. Trabalha com clientes globais, numa lista que inclui retalhistas como Rakuten, ASOS, Urban Outfitters, Zalora, entre outros.

A força da imagem

O comunicado da Sonae explica que a VSenze quer usar o atual financiamento para fornecer tecnologia avançada e verticalizada para comércio com base em imagem, para retalhistas, marcas e empresas de media, assim como para potenciar as soluções para plataformas, através de parcerias com os principais fabricantes de smartphones, tornando o visual shopping possível em lentes nas câmaras nativas.

Adicionalmente às parcerias com os fabricantes de smartphones como a Samsung, LG, Huawei e outros, as soluções para plataforma da empresa ligaram acima de 400 milhões de produtos de mais de 800 vendedores e retalhistas na sua rede global de afiliados.

“Os aspetos visuais têm um incrível poder de influência em decisões de compra, pelo que a capacidade de pesquisa visual em dispositivos móveis assegura uma forma moderna e inteligente de descoberta por parte dos consumidores”, diz Oliver Tan, CEO e Co-Fundador da ViSenze.

Na apresentação da empresa, a Sonae explica que através das capacidades escaláveis e fiáveis de visual search, os consumidores podem aceder a uma experiência de compra mais agradável e integrada, pela substituição de texto por imagem digitais em pesquisas online.

A tecnologia em causa torna os produtos online mais facilmente pesquisáveis através de características como estilo e contexto, atributos visuais como cores e padrões, sendo ainda utilizada as na análise de tendências visuais e sociais, pesquisas por preço e estratégia competitiva.

Com um crescimento constante das vendas acima dos 200%, a empresa triplicou a equipa, nos últimos três anos. É formada por especialistas web e cientistas com experiência em machine learning e computer vision. E tem escritórios nos EUA, Reino Unido, China, Coreia de Sul, India, e Singapura.

A sua missão é potenciar o comércio com base em imagem, em escala, para retalhistas e empresas de media. Fornece soluções de reconhecimento de imagem que diminuem o tempo de ação, à medida que os consumidores pesquisam e descobrem na internet visual. Retalhistas como a Rakuten e a ASOS usam a ViSenze para converter imagens em oportunidades imediatas de procura de produtos, melhorando as taxas de conversão. Empresas de media utilizam a ViSenze para transformar qualquer imagem ou vídeo em oportunidade de envolvimento com o consumidor, levando a um incremento nas vendas.

Anteriormente a ViSenze levantou $10.5 milhões (€9,2 milhões) na Serie B em 2016. Com o anúncio de hoje, o financiamento total soma $34,5 milhões (€30,4 milhões).

A Sonae IM, que concentra a área de investimento tecnológico do grupo Sonae, tem como foco as áreas de tecnologias para retalho e telecomunicações e cibersegurança, somando 26 investimentos diretos que incluem participações em empresas em diferentes fases de desenvolvimento. No seu portfólio estão empresas como a OutSystems e a Feedzai, através da Armilar Venture Partners.