Teatro de Portalegre à venda no OLX... por 350 mil euros

O anúncio de venda no OLX refere ainda que o teatro tem 30% de desconto anual no IMI, por estar localizado no centro histórico, e está isento de certificado energético por ser um edifício histórico

Aquele que é o edifício mais antigo de Portalegre (e o sexto mais antigo do país) está á venda. O valor? 350 mil euros, segundo o anúncio publicado no site de vendas online OLX.

Esta não é a primeira vez que o Teatro de Portalegre está à venda: já tinha estado há cinco anos, sem que tenha aparecido comprador. Segundo o jornal “Público”, a câmara de Portalegre sublinha que “o desejável será encontrar-se uma solução economicamente viável e que preserve a essência do edifício”.

Com um projeto do arquiteto José de Sousa Larcher e construção iniciada em 1854, o Teatro de Portalegre foi criado especificamente para espetáculos dramáticos, tendo sido inaugurado quatro anos depois com a peça “O Alfageme de Santarém”. Mais de meio século depois, passou a funcionar como cinema e, nos últimos anos, como sede do Grupo Desportivo de Portalegre.

“Uma coisa é certa, vale a pena ver e estudar hipóteses para este imóvel único”, lê-se no anúncio online. “Os frescos do texto, os camarotes, as escadas em granito, a sua área e localização...”