Salário mínimo na Mercadona sobe para 1300 euros brutos em Espanha

A empresa presidida por Juan Roig aumentou o seu salário mínimo para 1300 euros brutos por mês e alargou a licença de paternidade para sete semanas, mais duas do que as previstas na lei.

As medidas, que resultam de um acordo da Mercadona com os sindicatos formalizado em dezembro, entraram em vigor em janeiro por um período cinco anos. Esta segunda-feira, foram publicadas no Boletim Oficial do Estado espanhol.

“O novo quadro de trabalho, mais igualitário e social, fortalece o compromisso da Mercadona com o emprego e estabilidade, com melhores condições de trabalho, ao mesmo tempo que consolida o seu compromisso de melhorar o poder de compra dos trabalhadores”, declarou a retalhista espanhola ao jornal ABC.

Além das medidas já referidas, a retalhista prevê também o pagamento dos salários a 100% em caso de baixa por incapacidade temporária até aos 18 meses e a licença para cuidar dos filhos até que o menor tenha 12 anos. Prevê-se ainda a possibilidade de contrato a tempo parcial até que o filho atinja 15 anos.

Além dos 86 mil trabalhadores efetivos, a empresa espanhola reforça temporariamente os seus trabalhadores para campanhas específicas e pontuais.