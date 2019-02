Quebra de 20% na produção de azeitona depois de um ano de recorde

A produção de azeitona para azeite deverá registar uma quebra de 20% na campanha 2018/19, face à campanha anterior, segundo as previsões do Instituto Nacional de Estatística divulgadas esta terça-feira.

A culpa não será apenas do excesso de chuva, que durou até junho, nem do verão prolongado, que durou praticamente até dezembro. Estamos num ano de contra-safra, que é como quem diz, um ‘ano não’ no sobe e desce da produção de azeitona.

Depois de um disparo de 94,2% na campanha 2017/2018, em que se atingiu o valor recorde de 134.800 toneladas de azeite produzido em Portugal, a campanha que se aproxima do final - apesar de o início da apanha da azeitona ter começado mais tarde que o habitual - deverá ficar marcada por uma quebra ligeira de 3,6%, segundo estimativas de algumas fontes próximas da produção.

A quebra na produção não vai ser, de resto, um exclusivo português. Dados agora divulgados pelo Conselho Oleico Internacional apontam para uma quebra de 7,6% na produção mundial de azeite na campanha de 2018/19 – devendo situar-se nos 3.064.000 de toneladas (o azeite é medido em quilos no comércio internacional - 1 quilo é sensivelmente igual a 1,1 litros).

Após uma campanha com um máximo histórico de produção, os olivais tradicionais de sequeiro apresentaram, segundo o INE, uma carga de frutos heterogénea (tendo em conta o ano de contrassafra), “prevendo-se que globalmente se registe um decréscimo de 20% na produção de azeitona para azeite”.

A funda (rendimento da azeitona em azeite) aumentou, porém, com o decorrer da colheita, se bem que, previsivelmente, ficará abaixo da alcançada na última campanha.