Presidente do ACP culpa ministro do Ambiente por quebras nas vendas de carros a diesel

Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP) diz que as declarações do ministro do Ambiente, sobre a desvalorização dos caros a diesel - feitas no final de janeiro em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1 – estão na base da quebra de 15% nas vendas dos carros a gasóleo, no primeiro mês do ano, hoje noticiada pelo Negócios.

As vendas de automóveis a diesel terão registado uma quebra de 15%, segundo noticia esta manhã aquele jornal, citando a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

O mesmo jornal revela ainda que os veículos a gasolina vendidos no mesmo período superaram os a diesel, “algo inédito nos últimos 15 anos”, sendo que a venda automóveis elétricos terá triplicado no primeiro mês deste ano.

Esta notícia surge na sequência da polémica entrevista do Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, ao Jornal de Negócios e à Antena 1 – no final de janeiro - onde dizia que "hoje é muito evidente que quem comprar um carro diesel muito provavelmente daqui a quatro ou cinco anos não vai ter grande valor na sua troca".

Estas declarações incendiaram o sector automóvel, e Carlos Barbosa diz que, depois deste episódio, até chegou a pensar de Matos Fernandes tivesse sido um dos remodelados por António Costa (os novos ministros e secretários de Estado tomaram ontem posse em Belém).

O presidente do ACP assegura que “ diesel vai ficar e recomenda-se”. E sublinha que já é “mais limpo” que a gasolina, sendo que os novos modelos previstos para os próximos três anos já vão cumprir com os níveis de emissões exigidos por algumas cidades europeias.