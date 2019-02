Mário Centeno defende um Orçamento da Zona Euro autónomo do Orçamento Comunitário

Saber qual saber o tamanho do Orçamento para a Zona Euro importa? A questão está longe de estar respondida. No Parlamento Europeu, Mário Centeno reconhece que existe "alguma ansiedade sobre as fontes de financiamento e sobretudo o tamanho do instrumento" orçamental, mas diz que isso "não é o mais importante".

O Presidente do Eurogrupo sabe que não será fácil gerir a discussão entre os que acham que a capacidade orçamental "é demasiado grande para ser aceitável" e os que receiam que seja "demasiado pequena para ser eficaz". Centeno, tenta assim virar as atenções para o que pode fazer um Orçamento da Zona Euro para reforçar a competitividade e convergência da área da moeda única.

E seja qual for o tamanho, o português entende que os ministros das Finanças do euro devem ter "uma palavra regular e decisiva a dizer sobre como os fundos do novo instrumento serão atribuídos e usados". Ou seja, no futuro, as decisões do Orçamento da Zona Euro deveriam ser tomadas pelos seus membros - que atualmente são 19 - e não da forma como são atualmente definidos os restantes fundos e o Orçamento Comunitário, que passam por decisões dos 28 e do Parlamento Europeu.

Já o Comissário para os Assuntos Económicos ainda não desistiu de uma ideia que os líderes da moeda única parecem já ter enterrado. "Continuo a defender um ministro das finanças da Zona Euro que seja membro da Comissão [Europeia] e presida ao Eurogrupo", volta a insistir Pierre Moscovici. Para o francês há uma "necessidade de democracia" nas decisões ligadas à Zona Euro, defendendo também uma presença maior do Parlamento Europeu.

Mas, para Centeno e para os restantes Governos do euro, a governação desta nova capacidade orçamental poderá deixar o Eurogrupo a mandar sozinho - numa base intergovernamental - ainda que o atual debate sobre a criação do Orçamento da Zona Euro decorra a 28 e no contexto do Quadro Comunitário Plurianual para 21-27.

O debate que decorreu nesta terça-feira em Bruxelas, no âmbito da Semana Parlamentar Europeia, serviu sobretudo para mostrar que as perguntas se multiplicam: de onde vem o dinheiro? Como é usado? Quem decide como é utilizado? O instrumento orçamental estará dentro ou fora do Orçamento Comunitário? Centeno ainda não tem respostas - que terão de ser consensualizadas entre os 28 - mas o que disse no Parlamento Europeu vai uma vez mais no sentido de garantir autonomia à nova capacidade orçamental.

"Não se trata de dividir uma parte do Quadro Financeiro Plurianual em duas: uma linha orçamental para a zona euro e outra para os países que não fazem parte", disse no Parlamento Europeu. "Trata-se de criar um instrumento dedicado à Zona Euro", que "deve ir além e complementar o que já existe".