Índice de confiança na economia do ISEG recuou outra vez em janeiro para 34,4

Em termos homólogos “o índice decresceu 0,6%”, sendo que se manteve “o consenso dos membros do painel relativamente à evolução económica”, de acordo com o ISEG

O índice de confiança na economia do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) recuou novamente em janeiro deste ano, fixando-se nos 34,4, quando em dezembro era de 34,8, anunciou nesta terça-feira a entidade. "O índice de confiança do ISEG apurado para janeiro de 2019 e relativo à evolução da atividade económica portuguesa no curto prazo foi de 34,4 o que corresponde a um decréscimo do índice de confiança do painel na evolução da conjuntura face ao valor do índice apurado no mês de dezembro, que foi de 34,8", avançou o organismo, em comunicado.

Em termos homólogos "o índice decresceu 0,6%", sendo que se manteve "o consenso dos membros do painel relativamente à evolução económica", de acordo com o ISEG. Este índice, sobre a evolução a curto prazo da economia nacional, pode variar entre 0 (confiança mínima) e 100 (confiança máxima) e é atribuído por um painel de 16 professores do instituto, com base em informação qualitativa e quantitativa que vai sendo recolhida e incluindo um inquérito mensal.

O valor final é uma média das "notas" atribuídas por cada um dos membros do painel.