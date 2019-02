Cultura de cereais em mínimos históricos de mais de um século

A área semeada de cereais está a cair há seis anos consecutivos, representa apenas 1/8 da observada em 1986 (ano da adesão de Portugal à então CEE - Comunidade Económica Europeia) e é a mais baixa desde 1918.

Os dados, divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, indicam, no entanto, que foram concluídos os trabalhos de sementeira dos cereais de inverno ao longo do mês de janeiro, que decorreram sem contratempos.

O que se passa é que houve “reduções, face a 2018, das áreas instaladas de trigo mole, triticale e cevada (-5%) e de trigo duro (-10%). No centeio e na aveia, as previsões apontam para a manutenção da área”.

José Palha, presidente da Associação Nacional de Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais (ANPOC), lamenta que a realidade traduza um agravamento da situação do sector, historicamente má, e lembra que os agricultores estão a tentar relançar a sua atividade, estabelecendo contratos de fornecimentos com a indústria.

Agricultores fazem contratos com a grande distribuição

Assim, acabam de celebrar acordos com a Sonae, com a Auchan e com a Cerealis, empresas a que irão vender uma parte da produção.

Um dos problemas mais graves com que o sector se debate, para além do abandono sistemático da produção, é a falta de armazenamento de água, sobretudo para atender aos períodos de seca severa. Já aconteceu no ano passado e este ano pode voltar a acontecer.

Atualmente o sector tem cinco Organizações de Produtores (OP’s) que agregam perto de 500 agricultores. Um número substancialmente mais baixo que o do início do século, que rondava alguns milhares de agricultores.