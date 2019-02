Sete dicas para reduzir a fatura do IRS

Entregar o IRS está cada vez mais ágil, mas se não acautelar que os dados estão corretos pode perder dinheiro. A entrega da declaração começa em abril e termina em junho

É verdade que já não pode alterar os rendimentos que teve em 2018 e também já não vai a tempo de fazer mais despesas ou de, por exemplo, ter um filho que lhe reduzam o IRS. Porém, ainda tem a hipótese de conseguir maximizar o reembolso do imposto ou, se no seu caso tiver de pagar além dos descontos que já fez, reduzir a fatura do Fisco.

Não falhe o prazo para conferir as faturas disponíveis na sua área pessoal do Portal das Finanças e verifique se falham despesas que tenha feito ou se os recibos que lá constam estão associados aos sectores de atividade a que dizem respeito. Quando entregar o IRS, também deve assegurar que a composição do seu agregado familiar está atualizada, já que filhos ou outros dependentes traduzem-se em ‘descontos’ no IRS (o prazo para o fazer terminou a 15 de fevereiro, mas pode fazer correções quando submeter a declaração). Tudo somado pode resultar em centenas de euros que ficam na sua carteira.

1. Prazos para verificar os dados no Portal das Finanças

Tem até 25 de fevereiro para confirmar todas as faturas inseridas pelo Fisco na sua área pessoal do Portal das Finanças. Não deixe para o último dia, porque pode confrontar-se com centenas de despesas e se não indicar a categoria a que pertencem (educação, saúde, restauração, reparação automóvel, veterinário ou estética), ou não disser que se tratam de gastos feitos no âmbito da atividade profissional (trabalhadores por conta própria), estas faturas vão diretamente para as despesas gerais familiares e pode perder centenas de euros. Quem tem filhos também tem que fazer este ‘varrimento’ nas respetivas páginas do e-fatura. Note que, muitas vezes, os prestadores de serviços de educação têm mais do que um código de atividade económica e pode dar-se o caso deste tipo de despesas perder-se no bolo global das deduções.

2. Qual é o IVA? Tem receita? E o filho que estuda fora?

Tenha em conta que as despesas de saúde podem ter taxas de IVA diferentes (6% e 23%) e isso impacta no valor do desconto no IRS.Além disso, precisa de indicar se tem ou não receita médica. A dedução em saúde são de 15% por despesa e tem o limite de mil euros. No caso da educação pode-se abater 30% das despesas, até ao máximo de €800 euros. Não se esqueça que se tiver filhos a estudar fora de casa, em quarto/habitação arrendada, pode abater esse gasto. Nestes casos, pode abater 30% das despesas do arrendamento, desde que o membro do agregado familiar tenha idade igual ou inferior a 25 anos e que frequente um estabelecimento de ensino localizado a uma distância superior a 50 quilómetros da residência de família.

3. A importância de colocar o número de identificação fiscal

Se verificar que há despesas em falta na sua página pessoal, pode inserir manualmente a fatura. Porém, isso só é possível se a fatura original tiver o seu número de identificação fiscal (NIF), pois só essas faturas permitem ter deduções, sejam específicas ou para integrarem o bolo das despesas gerais familiares. É que pode dar-se o caso de alguma despesa não ter sido inserida no sistema e-fatura por falha dos serviços das Finanças ou porque o comerciante não a declarou. Caso insira manualmente o documento, tem que o guardar em papel durante quatro anos.

4. Esqueceu-se de atualizar a sua ficha nas finanças?

Nasceu um filho e o mais velho saiu de casa, entretanto divorciou-se e ficou com guarda partilhada dos menores, mas esqueceu-se de dar conta destas reviravoltas às Finanças... O prazo para atualizar o seu agregado familiar e o endereço da habitação própria permanente no Portal das Finanças terminou a 15 de fevereiro, mas nem tudo está perdido. Pode fazer as alterações necessárias quando submeter a declaração, mas perde os benefícios do IRS automático, nomeadamente um reembolso mais célere. Não se esqueça que, pela primeira vez, os pais separados podem fazer deduções à coleta de IRS dos valores exatos dos encargos que têm com os filhos, no regime de guarda partilhada.

5. Três meses para submeter a declaração do IRS

A entrega do Modelo 3 arranca em abril e vai até 30 de junho, mais um mês do que no ano passado. Só o poderá fazer por via eletrónica, por isso, se não tem à vontade com tecnologia ou não dispõe sequer de meios para o fazer, trate de arranjar ajuda. Estes três meses de campanha do IRS são válidos para todos os contribuintes, sejam trabalhadores por conta de outrem, sejam trabalhadores por conta própria, pensionistas ou contribuintes com rendimentos prediais fruto de imóveis arrendados, por exemplo.

6. Até ao fim de agosto, o Estado tem que devolver

O limite para o Estado lhe devolver o imposto que tenha sido pago em excesso é 31 de agosto, nos casos em que não há irregularidades nas declarações de IRS. Se houver atraso do Fisco no reembolso, começam a somar juros indemnizatórios. É possível que o seu reembolso seja mais generoso do que no ano passado, já que em 2018 passaram a ser aplicadas as novas taxas e escalões de IRS que favorecem os rendimentos médios e mais baixos, sem que as taxas de retenção na fonte refletissem todo este efeito. Ou seja, é provável que o desconto mensal por conta do IRS tenha sido mais elevado do que era suposto e agora terá a receber mais dinheiro de volta.

7. Consignar parte do IRS. Não lhe custa nada

Doar 0,5% do IRS para uma instituição com fins solidários ou religiosos, à sua escolha, desde que esteja inscrita no site das Finanças, não lhe custa nada. Em vez de o seu IRS ficar todo nas mãos do Estado, uma parte é encaminhada para uma causa à sua escolha sem que isso tenha influência na fatura do IRS. Isto quer dizer que se tiver direito a reembolso, não vai receber menos por isso e, se tiver que pagar, a conta não será mais elevada. Também pode doar o IVA dos restaurantes, cabeleireiros ou oficinas, mas aí perde a dedução. Ou seja, sai do seu bolso.