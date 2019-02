EDP avança para tribunal para contestar tarifas elétricas em Espanha

A EDP interpôs a 13 de fevereiro uma ação administrativa junto do Tribunal Supremo de Espanha para contestar judicialmente as tarifas de acesso à rede elétrica em Espanha aprovadas a 20 de dezembro, num despacho que se traduziu no congelamento dos preços regulados de eletricidade do mercado espanhol em 2019.

A ação foi interposta pela EDP Espanha e pela empresa do grupo que opera como comercializador de último recurso (função que em Portugal é desempenhada pela EDP Serviço Universal) e deu entrada no mesmo dia em que também a Endesa avançou com uma contestação similar das tarifas reguladas para 2019, segundo os registos publicados esta segunda-feira pelo Boletim Oficial do Estado.

De acordo com o jornal espanhol "Cinco Dias", a associação espanhola de empresas elétricas já havia manifestado publicamente a sua discordância da decisão do governo espanhol de prolongar pelo quinto ano consecutivo um congelamento das tarifas de acesso, que representam cerca de 40% da fatura elétrica em Espanha (o restante é o custo da energia que é transacionada no mercado grossista).

A associação das elétricas alertou que o congelamento das tarifas está a provocar um desequilíbrio no sistema elétrico espanhol, penalizando as distribuidoras de eletricidade, já que não beneficiam de uma atualização das suas receitas reguladas, apesar de continuarem a fazer investimentos na rede ano após ano.

Espanha representa cerca de 16% do negócio de distribuição de eletricidade da EDP na Península Ibérica. Em 2018 o grupo português distribuiu 50,26 terawatt hora (TW) em Portugal e 9,36 TWh em Espanha, volumes que corresponderam a crescimentos, face a 2017, de 2,6% e 0,3%, respetivamente.

Enquanto em Portugal a EDP tem 6,2 milhões de pontos de consumo na sua rede de distribuição, em Espanha o grupo administra uma rede com 666 mil pontos de ligação.

Contudo, em Espanha a EDP tem ainda um negócio de comercialização de eletricidade, que assume uma importância maior para o grupo do que a distribuição. Em 2018 a EDP comercializou junto dos clientes finais 18,1 TWh de eletricidade em Portugal e 12,5 TWh em Espanha. Estes volumes traduziram-se num recuo da comercialização em Portugal de 0,7% e numa queda de 10,4% em Espanha.