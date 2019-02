E o melhor azeite do ano é... alentejano

É produzido pela Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos e foi batizado precisamente com as iniciais desta organização: CAMB, virgem extra DOP (Denominação de Origem Protegida).

O reconhecimento do ‘Sabor do Ano’ resultou de uma prova cega de todos os azeites a concurso por 80 consumidores, sem qualquer referência à marca. Os consumidores avaliaram o sabor, aspeto, odor, textura e satisfação global do produto.

Os azeites inscritos no concurso são também submetidos a testes sensoriais no laboratório da ALS Controlvet Fullsense, empresa de serviços técnicos e laboratoriais.

As sessões de provas monádicas (um azeite de cada vez) são realizadas em cabines individuais, ou seja, os consumidores não podem trocar impressões entre si. No fim do processo é apresentado um relatório sensorial que, para além da análise organolética, inclui comentários dos consumidores sobre o produto e nível de intenção de compra do produto.

O azeite que obtiver a melhor nota, entre todos os concorrentes, numa escala de 1 a 10, ganha o prémio Sabor do Ano, que o CAMB agora conseguiu pelo segundo ano consecutivo.

Em comunicado, a cooperativa de Moura e Barrancos azeite, refere que o CAMB conjuga três variedades nacionais de azeitona (galega, verdeal e cordovil) e, acrescenta, “revela uma frescura e intensa de aromas de vegetais verdes que oscilam com a suavidade de aromas de frutos secos”.

Estas características de verdes e maduros, explicam ainda os responsáveis pelo CAMB, “aromatizam e complementam muito bem as confeções gastronómicas de aromas discretos e complexos como saladas de alface, carnes brancas, peixes magros, massas e arroz branco, queijo frescos e pouco curados”.

De acordo com o regulamento e metodologia internacional desenvolvida pela Monadia (empresa que criou a marca Sabor do Ano em França, em 1995), a participação é confidencial e só os produtos premiados são revelados.