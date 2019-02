Porque não construímos mais casas de madeira?

Portugal aposta pouco na construção em madeira, o que para o arquiteto Luís Morgado pode ser explicado pela geografia, pela cultura, pelo território e também pelo clima. O especialista, doutorado pelo Instituto Superior Técnico na temática das casas de madeira, adianta que se estivéssemos num clima frio, como o dos países do norte da Europa, de certeza tirávamos partido do potencial isolante da madeira.

Falando no passado domingo no âmbito das tertúlias Conversas de Cesta, uma “rede informal de partilha de saberes úteis” e que se realiza duas vezes por mês na Livraria Mais, na Parede (Cascais), organizadas pelo professor da Universidade de Évora Carlos Cupeto, o arquiteto refere que “há toda uma cadeia da indústria que não está preparada para isso, mas o potencial, a floresta, temo-lo entre nós”. Falta, por exemplo, o processo de classificação da madeira em matéria de resistência. “As madeiras que vêm dos Estados Unidos ou da Alemanha têm um selo com essa informação, em Portugal não temos, só residualmente é que isso se faz. Há todo um trabalho a fazer para tirar partido da nossa floresta. Temos uma cultura que nos leva a pensar que aquilo que é durável é aquilo que não precisa de manutenção. Ou seja, se é preciso fazer a manutenção da madeira, então não interessa”, acrescenta. Além disso, não há formação em construção com este material em Portugal, constata.