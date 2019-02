José Luis Simões: “Investimento em Madrid garante domínio na Península Ibérica”

Esta quarta-feira o grupo Luis Simões inaugura a sua segunda central logística em Guadalajara, nos arredores de Madrid que, numa primeira fase, lhe dará uma capacidade adicional de armazenamento de 90 mil paletes, a juntar às cerca de 90 mil que já tem naquela região. Seguir-se-á uma segunda fase deste investimento, com a construção e montagem de automatismos e robôs, para arranque no primeiro trimestre de 2020 e com capacidade para mais 90 mil paletes. José Luis Simões, presidente do grupo fundado pela sua família há 70 anos, explica que este investimento permitirá servir toda a Península Ibérica — os mercados em que decidiu apostar — numa lógica de prestação de um serviço integrado, automatização e aposta no comércio eletrónico.

O que representa o investimento que vão inaugurar na região de Madrid?

É uma primeira fase de uma nova centralidade, que passou por agregar as unidades que tínhamos na região de Madrid. O processo não foi fácil, implicou juntar cinco ou seis unidades que estavam à volta, com culturas, pessoas, clientes e negócios diferentes, agrupando tudo num único centro e ainda para mais adicionando-lhe algum automatismo pelo meio. A nova unidade tem capacidade para 90 mil paletes assentes em cima de um armazém automático. Não foi tarefa fácil, mas agora o ambiente está bem, houve ajustes de pessoas mas sem problemas sociais.